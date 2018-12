I starten af Will Smiths karriere, da han havde hovedrollen i ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ fik han sin første søn, Trey Smith, som de færreste måske kender til.

Nu åbner Will Smith op og fortæller, at han og sønnen havde et anstrengt forhold til hinanden i mange år.

Will Smith fik sønnen, der i dag er 26 år, sammen med sin første kone, Sheree Zampin. Parret blev gift i 1992 og skilt igen tre år efter.

Og netop skilsmissen lader til at være omdrejningspunktet for, hvorfor Will Smith og hans ældste søn gik skævt af hinanden og havde et dårligt forhold i flere år.

'Det har ikke altid været sådan her mellem Trey og jeg. Vi har kæmpet i flere år efter min skilsmisse med hans mor. Han følte sig forrådt og forladt. Det er en kæmpe velsignelse at genoprette et kærligt forhold med min smukke søn,' skriver Will Smith på sin Instagram.

Den 50-årige stjerne lagde tirsdag et billede op på sin Instagram-profil, hvor man kan se ham og sønnen Trey Smith sidde smilende på hug ved siden af hinanden.

Her fortæller Will Smith åbenhjertigt om deres forhold og følelserne bag.

'Det har ikke altid været sådan her mellem Trey og jeg. Vi har kæmpet i flere år efter min skilsmisse med hans mor. Han følte sig forrådt og forladt. Det er en kæmpe velsignelse at genoprette et kærligt forhold med min smukke søn,’ skriver Will Smith på sin Instagram.

Når man trykker på billedet, starter en film af Will Smith i en morgenkåbe, der fortæller, at han har taget sin søn med til Abu Dhabi, hvor de to hænger ud og får noget far-søn-tid.

Han fortæller, hvad sønnen havde sagt til ham:

»Han sagde, 'ved du hvad, far, det er lige gået op for mig: Du er ikke kun min far, jeg er er ret sikker på, du er min bedste ven'.«

Han fortæller, hvad sønnen havde sagt til ham:

»Han sagde, ‘ved du hvad, far, det er lige gået op for mig: Du er ikke kun min far, jeg er er ret sikker på, du er min bedste ven’.«

Will Smith kigger op i loftet med blanke øjne, mens han laver en dyb udånding og siger:

»Du har sikkert ret, du har sikkert ret.«

'Forandring er ikke altid nemt. Specielt, når det ikke er på dine egne præmisser. Men forandring er nødvendigt for, at man kan vokse. Selv hvis jeg ikke vidste det dengang. Jeg har altid været omringet af kærlighed.'

At de to har genoprettet og opbygget et stærkt bånd nu, er ikke til at tage fejl af.

Trey Smith har i løbet af de sidste tre dage lagt hele fem opslag op på sin Instagram sammen med sin far.

Han har også lagt et barndomsbillede op, hvor han sidder i midten mellem sin mor, sin fars nye kone, Jada Smith, og deres to børn, hans halvsøskende, Willow og Jaden Smith. Han skriver:

‘Forandring er ikke altid nemt. Specielt, når det ikke er på dine egne præmisser. Men forandring er nødvendigt for, at man kan vokse. Selv hvis jeg ikke vidste det dengang. Jeg har altid været omringet af kærlighed.”