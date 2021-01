Han er blevet kåret til landets mest troværdige mand, har otte gange vundet prisen som 'Årets mandlige tv-vært'. Men nu er han faldet fra succesens tinder. Fyret på gråt papir. Til offentligt skue.

»Jeg anfægter ikke TV 2's ret til at smide mig af skærmen. De kunne også have smidt mig af skærmen, fordi de synes, jeg er for skaldet eller for tyk. Jeg anfægter, at det er sket på baggrund af en proces, som jeg ikke respekterer. Det er der, min vrede ligger.«

Sådan udtrykte han det selv, 61-årige Jes Dorph-Petersen til B.T., om den fyring fra tv-kanalen, der har rystet ham i hans grundvold. Sendt ham til tælling.

For afskedigelsen sker på baggrund af anklager om seksuelle krænkelser. Og kan blive afslutningen på en lang karriere med ufattelig mange højdepunkter.

Mange har kaldt ham Mr. News, og Jes Dorph-Petersen har da også adskillige gange vundet prisen som bedste mandlige tv-vært. Foto: Heidi Lundsgaard Vis mere Mange har kaldt ham Mr. News, og Jes Dorph-Petersen har da også adskillige gange vundet prisen som bedste mandlige tv-vært. Foto: Heidi Lundsgaard

Men også nedture, når dæmonerne har fået tag i ham.

Det var i 1989, at Jes Dorph-Petersen kom til tv-kanalen, der skulle definere hans karriere. Som søn af journalist og ugebladsredaktør Kaj Dorph-Petersen faldt en levevej som journalist naturlig. Takket være daværende nyhedschef Ulla Terkelsen blev han efter få år nyhedsvært.

»Ifølge hende havde jeg 'en god stemme og talte et godt dansk',« som Jes Dorph-Petersen har fortalt i B.T. om dét, der blev startskuddet til at blive hele Danmarks Mr. News, dét, der på godt og ondt ændrede hans liv.

Jes Dorph-Petersen i selskab med faderen Kaj. Og iført den filtgrønne jakke, han bar, da han debuterede som nyhedsvært. Foto: NILS LUND PEDERSEN Vis mere Jes Dorph-Petersen i selskab med faderen Kaj. Og iført den filtgrønne jakke, han bar, da han debuterede som nyhedsvært. Foto: NILS LUND PEDERSEN

»Jeg var meget tæt på at tisse i bukserne af skræk. Selv om jeg havde en frisure som Brian Laudrups og en nydelig filtgrøn habitjakke, lignede jeg den aften et stærkt transpirerende, skrækslagent mobbeoffer på randen af selvmord,« beskrev han sin debut 3. marts 1991 og fortalte videre, hvordan nervøsiteten over at være på aldrig slap sit tag i ham.

»Jeg falder sgu nok igennem, når de gennemskuer, at jeg ikke er særlig dygtig,« lød den tanke, der gennem knap 30 år var hans følgesvend.

Jes Dorph-Petersen blev ikke gennemskuet. I stedet blev hans danskernes tv-darling. Var ham, der blev sat ved roret, når store begivenheder skulle styres sikkert i havn: folketingsvalg, royale begivenheder, gallashow og store sportsbegivenheder.

Men i 2011 åbnede sprækken ind til dæmonerne sig første gang. Han blev ramt af en voldsom depression. Et regulært sammenbrud har han kaldt perioden, hvor angst og tristhed lammede alt inden i ham i en sådan grad, at han var bange for at gå i bad.

Jeg var ganske enkelt udbrændt Jes Dorph-Petersen om skiftet til TV 3

Det var den depression, der fik ham til at sige farvel til TV 2. Starte på en frisk som Champions League-vært på TV3.

»Jeg var ganske enkelt udbrændt,« forklarede Jes Dorph-Petersen i et interview med JydskeVestkysten om grunden til jobskiftet, der dog ikke var den eneste radikale ændring i hans daværende liv. For oveni kom skilsmissen fra hans første kone, Lene.

Men knap havde han fundet fodfæstet igen, før anden bølge af depressionen rullede ind over ham, og håbløshed igen sendte ham til tælling.

»En glad fyr med hang til fester, god til at mingle med andre, men knap så god til at kigge indad og finde ud af, hvordan og om det hele hænger sammen.«

Jes Dorph-Petersen med sin kone nummer to, Louise. Foto: Robbie Williams koncert i Parken Vis mere Jes Dorph-Petersen med sin kone nummer to, Louise. Foto: Robbie Williams koncert i Parken

Det var sådan, Jes Dorph-Petersen i 2013 beskrev sig selv i et interview med Berlingske. Og måske lå kimen til nedturene der.

For selv om han efter skilsmissen fra sin første kone hurtigt fandt lykken igen med Louise – som han i 2013 blev gift med – viste snart endnu en dæmon sit grimme ansigt. Alkoholen. Et misbrug, der var startet allerede i årene, hvor han som nyhedsvært på TV 2 i Odense flere gange om ugen overnattede i stationens pendlerlejlighed, gerne i selskab med en flaske rødvin. Gradvist eskalerede forbruget.

Så blot en uge efter, at han i 2015 var vendt 'hjem' til TV 2 igen – denne gang for at blive vært for 'Go' aften Danmark’ – måtte Jes Dorph-Petersen trække stikket og tage en pause. For at gå i behandling.

Jeg kan ikke sige, at nu er det overstået, for det overstås aldrig Jes Dorph-Petersen om sit misbrug

»Jeg var endt et sted, hvor det var alkoholen, der styrede mig, ikke mig, der styrede alkoholen,« fortalte han i et interview med B.T.

»Jeg kan ikke sige, at nu er det overstået, for det overstås aldrig. Jeg skal arbejde med det resten af mit liv. Men jeg har det rigtig godt,« sagde han videre. Omend han igen måtte se sin private lykke synke i grus og samme år blev skilt fra sin anden kone, Louise.

Siden 2016 har Jes Dorph-Petersen dannet par med May-Britt Haurholm. Og altså uge efter uge siddet klar i sofaen i 'Go' aften Danmark' for at interviewe kendte som ukendte aktuelle gæster.

I 2016 fandt Jes Dorph-Petersen sammen med Mai-Britt Haurholm, som han stadig er kæreste med. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere I 2016 fandt Jes Dorph-Petersen sammen med Mai-Britt Haurholm, som han stadig er kæreste med. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Nu er han selv blevet ugens mest brandvarme emne. Er ham, der er smidt ud af TV 2 på grund af MeToo og anklager om seksuelle krænkelser, som han ikke kan genkende.

Fyringen kalder han 'en uforsonlig straf, der risikerer at smadre min karriere, mit omdømme og genere mine nærmeste voldsomt. Der er ingen perspektiv i sanktionen. Og ingen, der får glæde af den'.

Igen er Jes Dorph-Petersen blevet knockoutet.

»Det er helt fint, hvis jeg ikke længere skal være tv-vært. Lige meget hvad, er jeg ikke blevet dummere af den her sag. Men jeg er selvfølgelig i tvivl om, hvor meget den her sag kommer til at betyde. Det er klart, at det, der er sket, vil følge mig resten af livet. Det kan jeg ikke komme udenom. Men jeg er ikke klar over, hvor meget det kommer til at belaste mig karrieremæssigt. Det er ikke mig, der afgør det,« sagde han forleden til B.T.

Han har rejst sig før. Om han gør det igen, kan kun tiden vise.