Der var guf for sladderbladene verden over, da den britiske skuespillerinde Alice Evans for halvanden uge siden valgte at lufte hendes og ægtemanden Ioan Gruffudds beskidte vasketøj i offentligheden.

I en række opslag på sociale medier fortalte Alice Evans, hvordan hendes kendte Hollywood-mand fra den ene dag til den anden og uden forklaring pludselig havde valgt at forlade hende og parrets to døtre på syv og ni år.

Hun beskyldte samtidig sin mand for at 'torturere hende mentalt' og for at hacke hendes sociale medier i forsøget på at holde dramaet inden for hjemmets fire vægge.

Siden har der været stille fra Alice Evans omkring bruddet, men nu har hun atter engang sat sig foran tasterne og sat ord på, hvordan hun har det.

Ioan Gruffudd er gået fra sin hustru, Alice Evans. Foto: FRED PROUSER Vis mere Ioan Gruffudd er gået fra sin hustru, Alice Evans. Foto: FRED PROUSER

'Jeg troede aldrig, at det her ville ske for os,' skriver hun blandt andet i et opslag på Instagram og fortæller, at selvom hun ikke har lyst til at give op, så tror hun, forholdet er helt slut.

'Jeg kæmper, fordi jeg elsker vores børn, og fordi jeg stadig elsker ham, men der sket noget inde i hans hoved, og hvad end det er, så ser jeg ham ikke komme tilbage til os.'

Alice Evans og Ioan Gruffudd har været gift i 13 år, og skuespillerinden fortæller i sit opslag, at det har ødelagt hende fuldstændig, at hun pludselig er blevet forladt, men at hun forsøger sit bedste for at klare det bedst muligt for sine børns skyld.

'Smerten er uudholdelig, men jeg er stærkere end en okse, og selvom jeg græder hver dag, når mine børn ikke ser det, så sidder jeg om aftenen og planlægger vores fremtid', skriver hun.

Alice Evans og Ioan Gruffudd, der især er kendt for sin rolle som Reed Richards i 'Fantastic Four'-filmene samt tv-serien 'Liar', har dannet par i to årtier.

De to mødte hinanden tilbage i 2000, da de begge medvirkede i filmen '102 Dalmatians', og blev gift syv år senere.

Ioan Gruffudd har indtil videre kun udtalt sig om bruddet i en fælles udtalelse med Alice Evans, hvor parret bad om ro i den svære tid.

Gruffudds 73-årige mor har dog været ude at afkræfte rygter om, at han skal være gået fra skuespillerinden for en anden kvinde, som han ellers er blevet beskyldt for på sociale medier.