»Her i landet har vi valgt, at vi skal køre i højre side af vejen, så hvis man pludselig vælger at køre i venstre side i stedet, så er det uundgåeligt, at man kører frontalt ind i nogle andre.«

Sådan lyder det fra det tidligere Shu-bi-dua-medlem Claus Asmussen.

Han og Shu-bi-dua-kammeraterne Willy Pedersen og Bosse Hall Christensen dannede for seks år siden bandet Shubberne, der spiller Shu-bi-duas største hits.

Tirsdag kom det dog frem, at sidstnævnte er blevet smidt ud på røv og albuer, fordi han er blevet aktiv i en frihedsbevægelse, der ikke tror, at corona er så farlig, som det bliver gjort til af myndighederne.

Shu-bi-dua. Øverst fra venstre: Michael Hardinger, Paul Callaby, Claus Asmussen, Jens Tage Nielsen, Kim Daugaard, Bosse Hall Christensen, Michael Bundesen og Willy Pedersen. Foto: Geert Bardrum

En udsmidning, som han rasede over i B.T.:

»Nu har jeg kendt Claus Asmussen i 47 år og Willy Pedersen i 42 år. Det er mange års venskab at smide ud med badevandet, på grund af at man har en overbevisning, som ikke har en skid med musik at gøre,« sagde han og fortsatte:

»Det, synes jeg, er rystende, og det skuffer mig helt vildt. Jeg synes, det er tarveligt.«

72-årige Claus Asmussen har dog ikke umiddelbart dårlig samvittighed over at have smidt sin kammerat gennem næsten fem årtier år ud af bandet.

Shubidua-medlemmerne Claus Asmussen, Bosse Hall Christensen, Poul Meyendorff, Willy Pedersen og Jens Tage Nielsen. Forrest er det Michael Bundesen, der gik bort i 2020. (Foto: Simon Læssøe/Scanpix 2016) Foto: Simon Læssøe

»Vi er fem mennesker i det her orkester, og de fire af os har ekstrem stor respekt for covid-19, og det viser sig så, at Bosse er af en helt anden opfattelse,« siger han og fortsætter:

»Hvis jeg bare skal tage udgangspunkt i mig selv, så kan jeg sige, at jeg er lidt oppe i alderen, og at jeg for tre år siden fik en stor hjerteoperation. Så jeg skal på ingen måde konfronteres med sygdommen, for så kan det gå mig ret ilde.«

Claus Asmussen siger endvidere, at de var åbne for en dialog med Bosse Hall Christensen, men at han nægtede at overholde nogen former for restriktioner.

»Nu begynder tingene at rykke lidt igen, således at vi snart skal ud og optræde, hvilket betyder, at vi for eksempel skal sidde i en bil sammen i timevis, og det går altså bare ikke, når man ikke vil overholde reglerne.«

Claus Asmussen, Michael Hardinger, Willy Pedersen, Kim Daugaard, Bosse Hall Christensen, Michael Bundesen og Morten Langebæk Foto: Aage Sørensen

Kunne I ikke finde en løsning, hvor han for eksempel kørte til jeres koncerter i en anden bil?

»Det kunne vi vel sikkert godt, men det kan altså også bare blive for besværligt. Vi har også et ansvar over for de arrangører, der får os ud,« siger Claus Asmussen og fortsætter:

»Manden har selvfølgelig lov til at have sine holdninger, men når han for eksempel ikke vil holde afstand eller tage mundbind på, så er det altså bare ikke holdbart at arbejde så tæt sammen.«

Kan I forstå, at han er ked af det og sur på jer?

»Ja, det kan jeg sagtens forstå. Det er meget sjovt og hyggeligt at optræde sammen, så det er da klart, det er trist … men når man står så stejlt, som Bosse gør, så er der ikke rigtig andre muligheder.«

Er venskabet slut på grund af det her?

»Nej, det tror jeg da ikke. Vi har været uvenner mange gange før, men nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke rigtig flere kommentarer til vores venskab, for lige nu er fokus at få kørt vores nye trommeslager ind.«

Bosse Hall Christensen er i Shubberne nu blevet afløst af Rasmus Grosell. Det originale Shu-bi-dua har ikke været aktiv, siden den nu afdøde Michael Bundesen i 2011 blev ramt af en blodprop.