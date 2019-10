Kærligheden er brast mellem to velkendte reality-stjerner.

I sidste uge fortalte ‘Ex on the Beach’-baben Tessie, at hun var begyndt at date ‘Robinson’-hunken Baris.

»Jeg tager det MEGET stille og roligt, men han har virkelig potentiale til at blive en kæreste. Han har virkelig det hele. Han har bare alt det, jeg finder tiltrækkende: mørkt hår, mørke øjne og kroppen. Han har det hele,« lød det fra Tessie i onsdags, mens Baris også kunne bekræfte romancen:

»Hun jo fucking flot, har mørkt hår, grønne øjne og krop som en italiensk gudinde. Hun er svær at håndtere nogle gange, men det har hun sine grunde til, og det er en udfordring, som jeg har lært at elske at tage op. Jeg forventer jo det samme omvendt. Hun er en kopi af mig selv, hun hygger sig, hvis det er det, hun har lyst til.« Fortæller Baris.

»Hendes historik viser, at hun faktisk har været loyal og godt kan vise stabilitet overfor en eventuel partner, jeg skal bare være sikker på, at jeg ikke bliver en af dem, der ikke gør,« forklarede han.

Selvom det lød lovende for parret, er det nu, kun et par dage efter, gået galt mellem dem.

»Baris har været sammen med en anden, så vi er ikke sammen længere. Han kæmper absolut for mig og ham dagligt, og det værdsætter jeg også, men jeg kan ikke tilgive ham lige nu. Jeg kan mærke i mit hjerte, at jeg ikke er klar. Ifølge hans forklaring, har han været sammen med en anden, fordi jeg sagde til ham, at jeg ikke var klar til at binde mig endnu. Med det mente jeg dog ikke, at han skulle gå ud og have sex med en anden, men det gjorde han så,« forklarer Tessie til Realityportalen.dk.

»Jeg skriver stadig med ham, fordi det gør ondt, og jeg savner ham, men vi har ikke set hinanden siden, at han var sammen med en anden. Lige nu er jeg afvisende overfor, at der kan ske noget med os igen,« fortsætter hun.

Baris: Tessie skubbede mig væk

Overfor Realityportalen.dk kan Baris bekræfte, at han har været sammen med en anden pige. Det er dog vigtigt for ham at slå fast, at han kun var sammen med hende, fordi han troede, det var slut mellem ham og Tessie.

»Det gik ret stærkt mellem Tessie og jeg efter Reality-fodbold, og jeg blev meget glad for hende og det samme omvendt. Efter vi mødtes i sidste uge, begyndte Tessie dog at bakke totalt ud og skubbe mig væk. Hun forsikrede mig konstant om, at hun ikke ville bindes, ikke have noget fast og ville have lov til at gøre, hvad hun ville.« Siger Baris

»Hun sagde også, at jeg skulle gøre det samme, og det er jeg personligt alt for gammeldags til, så efter jeg havde spurgt hende 10.000 gange, om hun var sikker på det, så var det vores aftale. Vi skrev som sådan ikke sammen efterfølgende, kun et par enkelte beskeder i negativ tone,« forklarer Baris sig.

»Jeg mødtes så efterfølgende med den her pige, som jeg havde hygget med, inden det blev til noget med Tessie, og vi endte med at være sammen. Tessie skrev den efterfølgende dag et post om, at hun ville gå live og forklare hele den her Sami/Baris-diskussion, der kørte. Den ville jeg gerne se, og jeg var jo i den tro, at Tessie og jeg var helt færdige. Jeg så derfor live-videoen sammen med pigen, jeg havde været sammen med, og her gav Tessie mig kærlighedserklæringer og sagde alle de rigtige ting – hvilket kom som et chok for både mig og pigen, jeg havde været sammen med. Jeg havde jo netop sagt til hende, at der intet var mellem Tessie og jeg,« fortsætter han og uddyber:

»Efterfølgende var jeg ærlig overfor pigen og sagde, at jeg var nødt til at mødes med Tessie og snakke om tingene. Tessie og jeg mødtes, og det gik rigtig godt. Her blev vi klar over, at på trods af vores trang til frihed, havde vi faktisk ikke lyst til andre end hinanden. Jeg kvajede mig dog her og fortalte ikke Tessie, at jeg havde været sammen med pigen. Det fik hun dog at vide af pigen, som valgte at skrive til Tessie. Pigen synes nemlig, at jeg var en idiot, hvilket jo er klart. Hun er sød, og jeg fortryder, at det gik udover hende, men jeg var bare nødt til at følge mit hjerte, og jeg ville hellere Tessie end pigen.«

Kæmper for Tessie

Selvom Tessie har slået fast, at hun ikke kan se en fortid mellem hende og Baris, efter det han har gjort, betyder det ikke, at Baris har opgivet håbet.

»Nu kender mange Tessie og ved, at hun er benhård, ikke gider noget pis og hurtigt kan springe videre og efterlade en på kantstenen. Det gjorde Tessie ikke denne gang, og det ødelagde mit hjerte,« forklarer Baris og uddyber:

»Jeg har set og hørt hende græde, og jeg har prøvet at gøre alt for at kunne hjælpe hende trods afstanden, men det ikke nok, så nu tager jeg ud til hende. Om det redder noget, ved jeg ikke, for Tessie har oplevet svigt alt for mange gange til, at hun vil lade det gentage sig. Men som hun selv siger, så har hun aldrig haft det sådan her før med nogen, og jeg håber, at det er den følelse, jeg kan vække i hende, når vi ses og ikke det andet,« forklarer Baris.

»Hvad der er status med Tessie og jeg nu, det finder vi ud af, efter jeg har været henne og snakke med hende. Lige nu er hun meget påvirket af det, og Tessie har sin egen måde at håndtere sorg på, hvor hun skubber alt og alle væk, der har noget med det at gøre. Derfor er det op til den involverede enten at give op eller tage fat og holde fast, hvor jeg har tænkt at gøre det sidste,« fortsætter han.

Artiklen er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk

