Det amerikanske filmakademi har lige meddelt, at Will Smith – som den eneste – ikke taler med pressen.

Det blev annonceret for få minutter siden.

»Det er meget usædvanligt – hvis ikke helt enestående – at man ikke kommer ud og taler med pressen, mår man har vundet en Oscar. Alle andre vindere gjorde det. Det er klart, at Will Smith stikker hovedet i busken. Han er formentlig også blevet rådgivet til at lade sin tale stå alene,« forklarer B.T.s mand til Oscar-uddelingen, Jacob Heinel Jensen.

Will Smith har for kort tid siden vundet sin første Oscar som Bedste Mandlige Hovedrolle.

Men kort forinden formåede han at vække endnu mere opsigt, da han gik på scenen og uddelte en syngende lussing til Chris Rock, der havde lavet en joke om Will Smiths kone Jada Pinkett Smiths sygdom alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

»Set ud fra et kommunikationsmæssigt synspunkt, er det nok også meget godt for ham lige nu, at han ikke udtaler sig yderligere. Alle her ved Dolby Theatret taler KUN om Will, og hele verden taler om Will. På mange måder har han kastet en skygge over sin egen pris,« forklarer Jacob Heinel Jensen.



Will Smith gav dog en tvetydig undskyldning i sin takketale, hvor han sagde, at »kærlighed får én til at gøre skøre ting«.

Her sagde han ligeledes, at han håbede, akademiet ville invitere ham igen.

På Twitter skriver Will Smith dog, at han først vil forsones med Chris Rock, når »han undskylder til mig personligt«.