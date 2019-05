Den 49-årige percussionist Shawn Crahan fra rockbandet Slipknot er i dyb sorg.

Crahan oplyser på Instagram, at han har mistet sin yngste datter Gabrielle.

'Det er med et knust hjerte og med den dybeste smerte, at jeg kan informere jer alle om, at min yngste datter, Gabrielle, gik bort i går - lørdag,' skriver han i et opslag på det sociale medie.

Crahan er det sidste originale medlem af rockgruppen Slipknot, der er kendt for at bære ganske uhyggelige masker under deres optrædener.

Her sparer de heller ikke på pyroteknik.

Shawn Crahan, der er kendt under sit alias #6 eller Clown, oplyser, at datteren var kun 22 år gammel, da hun gik bort.

Det fremgår ikke af det hjerteskærende opslag, hvad der førte til Gabrielle Crahans død.

Han og familien beder om, at medier respekterer deres privatliv i denne smertens stund.

Vis dette opslag på Instagram It is with a broken heart, and from a place of the deepest pain, that I have to inform all of you that my youngest daughter, Gabrielle, passed away yesterday - Saturday May 18th, 2019. She was 22 years old. Funeral arrangements will be forthcoming. My family and I ask that our privacy be respected moving forward. Thank you. Much love, clown Et opslag delt af M. Shawn Crahan (@mshawncrahan) den 19. Maj, 2019 kl. 11.33 PDT

Også Gabrielle Crahans bror, Simon, har mindet sin søster på Instagram.

'Det er den hårdeste dag nogensinde. Jeg er forvirret, sur, jeg er ked af det. Jeg er bare virkelig ked af det,' skriver broderen og fortsætter:

'Gabri, jeg savner dig så meget. Vi var bedste venner, vi havde et nært bånd og nu er du her ikke længere. Jeg elsker dig Gabri, og jeg ved, at du vil vide det for evigt.'

Gabrielle Crahan var et af Shawn Crahans fire børn, som han har med hustruen Chantal.