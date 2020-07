Skuespilleren Slavko Labović er kendt som gangstertypen, der spreder frygt i en række danske film.

Nu skal den 56-årige 'Pusher'-skuespiller dog i gang med en helt ny udfordring, som ikke involverer at være intimiderende - nærmest tværtimod.

Labović er nemlig blevet certificeret til at kunne fjerne uønskede tatoveringer, og det er en veninde og direktør for en privatklinik, som har været med til at finansiere hans uddannelse. Hun ville gerne have ham ombord.

Han skal snart i gang med arbejdet, og han ser bestemt ikke sine tidligere kontakter og image fra filmene som en ulempe.

Slavko Labović spiller for en gang skyld ifølge ham selv 'the good guy' i filmen 'Sons will', som er lavet i Serbien. Her et billede, hvor han bær læderjakken fra 'Pusher'. Vis mere Slavko Labović spiller for en gang skyld ifølge ham selv 'the good guy' i filmen 'Sons will', som er lavet i Serbien. Her et billede, hvor han bær læderjakken fra 'Pusher'.

For når man spørger ham, om der ikke er langt fra skuespilfaget til at være laserbehandler, så lyder det, at hans tidligere karriere nok er en fordel.

»Hvis man tænker på de roller, jeg har spillet, så er det jo netop en målgruppe fra et miljø, hvor folk har mange tatoveringer,« lyder det fra skuespilleren.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg kender mange forskellige mennesker og har kontakt til forskellige grupperinger. Altså, jeg kender folk fra mange miljøer, og eksempelvis folk fra MC-klubber kan jo også have deres grunde til at få fjernet gamle tatoveringer.«

Han slår dog fast, at han godt er klar over, at det er et meget bredere klientel, som i dag får tatoveringer, selv om han personligt ikke selv har nogen.

Her er skuespilleren med i filmen 'The Islander'. Han havde dog slet ikke noget imod, hvis der kom nogle flere danske tilbud. Vis mere Her er skuespilleren med i filmen 'The Islander'. Han havde dog slet ikke noget imod, hvis der kom nogle flere danske tilbud.

Da hans veninde, Janni Monrad, som er direktør for Privatklinikken Monrad, opfordrede ham til at blive en del af hendes team, tiltalte tanken ham.

»Jeg tænkte, at det var oplagt, da jeg kender et ocean af mennesker, som er overtussede og overbemalede med mere eller mindre heldige resultater. Jeg kender mange, som har fortrudt deres tatoveringer,« lyder det fra Slavko Labović, inden han uddyber:

»Jeg har lagt øre til så mange tårevædede og bitre fortrydelsesberetninger.«

Nu skal Slavko Labović i gang på klinikken, men han fortæller, at hans nye job ikke kommer til at stå i vejen for eventuelle skuespiljobs.

Det har han aftalt med sin veninde igennem 30 år, som leder klinikken. Hvis han skal afsted for at indspille nogle uger, bliver der planlagt rundt om det.

Hans karriere som skuespiller har budt på forskellige roller udenlands de sidste par år. Blandt andet på Balkan og i USA, men Labović lægger ikke skjul på, at han gerne så, at der kom flere roller hans vej herhjemme:

»Jeg har ikke været i gang med nogle større danske film i en længere årrække, men jeg er stadig meget interesseret, hvis der var nogen, der skulle finde på at ringe. Derudover har jeg stadig, hvad det kræver. Jeg har stadig den der dynamik.«

Skuespilleren, der tidligere har medvirket i succeser som 'I Kina spiser de hunde' og 'Pusher', afslører, at han for ikke så længe siden blev kastet ud i en helt ny type rolle. En rolle som 'the good guy'. Noget, skuespilleren, der har serbiske-rødder, ikke har prøvet før.

»Det er fedt at få lov til at vise, at man er andet end ham fyren, som kan rulle med øjnene og skære tænder,« siger han om filmen 'Sons will', som er indspillet i Serbien.

Her fik han desuden lov til - foruden et falsk skæg og paryk - at genbruge en gammel kostume-klassiker. Han havde nemlig medbragt læderfrakken, som fans af filmen 'Pusher' sikkert vil kunne huske ham for.