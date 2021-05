»Manipuleret« og »hjernevasket«.

Det var nogle af de gloser, som den forhenværende svømmestjerne Sarah Bro tidligere på ugen brugte til at beskrive sit tidligere forhold med en filmstjerne.

En filmstjerne, som Sarah Bro godt nok ikke selv nævnte navnet på, men som næsten utvivlsomt er den 33-årige verdensstjerne Zac Efron.

Den danske svømmedarling er dog ikke den eneste, der har fået charmeret sig ind i 'High School Musical'-skuespillerens hjerte.

Hans liste over kendte og smukke ekskærester er nemlig lige så imponerende, som dagen er lang.

Zac Efron til premieren på Baywatch' i Berlin i maj 2017. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Zac Efron til premieren på Baywatch' i Berlin i maj 2017. Foto: ODD ANDERSEN

Hans offentlige kærlighedsliv begyndte i 2005 under optagelserne til filmserien, der gjorde ham verdenskendt, 'High School Musical'.

Her faldt han pladask for filmens kvindelige hovedrolle, Vanessa Hudgens, som han dannede par med i fem år.

De blev lynhurtigt hele verdens yndlingsteenagepar, men i 2007 kom der skår i glæden.

Her blev der lækket nøgenbilleder af Vanessa Hudgens, og selvom man i dag ville betragte skuespillerinden som et offer, blev hun i stedet udskammet massivt for overhovedet at have taget billederne i første omgang.

Arkivfoto af Zac Efron og Vanessa Hudgens. Foto: Lucy Nicholson Vis mere Arkivfoto af Zac Efron og Vanessa Hudgens. Foto: Lucy Nicholson

Udskamningen var så voldsom, at Vanessa Hudgens følte sig nødsaget til at give en offentlig undskyldning.

Hun og Zac Efron forblev dog sammen gennem krisen, men i august 2010 begyndte kærligheden at smuldre.

Her indrømmede Zac Efron i et interview, at han havde haft tanker om, at han da godt kunne tænke sig at prøve at være single og berømt på samme tid.

I månederne efter blev parret spottet sammen ved flere lejligheder, men i december offentliggjorde de, at de var gået fra hinanden.

Zac Efron og den britiske skuespillerinde Lily Collins til premieren på 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' i London i 2019. Foto: ANDY RAIN Vis mere Zac Efron og den britiske skuespillerinde Lily Collins til premieren på 'Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile' i London i 2019. Foto: ANDY RAIN

Zac Efrons næste offentlige romance begyndte i 2012, da han blev spottet hånd i hånd med skuespillerinden Lily Collins, datter af musikeren Phil Collins.

Forholdet var efter sigende kortvarigt og blev aldrig bekræftet.

Herefter tyder det på, at Zac Efron lænede sig tilbage og nød livet som ungkarl.

I hvert fald gik der hele to år, før han blev kædet sammen med en ny kvinde, designeren Sami Miro, som han dannede par med fra oktober 2014 til april 2016.

Zac Efron og Sami Miro, som han dannede par med i to år. Foto: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM Vis mere Zac Efron og Sami Miro, som han dannede par med i to år. Foto: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM

Ingen af parterne kommentere selv bruddet, men kilder tæt på dem udtalte, at det skyldtes, at 'gnisten mellem dem var forsvundet'.

I årene herefter blev Zac Efron kædet sammen med en række berømte kvinder – heriblandt Selena Gomez, Alexandra Daddario og Rebecca Ferguson – men skuespilleren hverken be- eller afkræftede rygterne.

Det gjorde han heller ikke, da han 2019 blev spottet sammen med den danske svømmestjerne Sarah Bro.

De to mødte angiveligt hinanden til en fitnesstime i Los Angeles i januar 2019 og blev ifølge rygterne kærester to måneder senere.

Den tidligere svømmestjerne Sarah Bro datede Zac Efron i et års tid. Foto: Privat Vis mere Den tidligere svømmestjerne Sarah Bro datede Zac Efron i et års tid. Foto: Privat

Frem til bruddet i januar 2020 blev parret blandt andet spottet sammen ved flere lejligheder i Los Angeles, mens Zac Efron også minimum én gang var på besøg hos Sarah Bro i Lyngby.

Hverken Zac Efron eller Sarah Bro kommenterede dengang forholdet, men det gjorde sidstnævnte altså så i denne uge i podcasten 'Hjerteflimmer for voksne'.

Her bekræftede hun forholdet til Zac Efron, som hun i podcasten beskriver som en 'filmstjerne', der var så 'nedladende' over for hende, at hun mistede troen på kærlighed.

»Jeg var kommet så langt ud, at jeg næsten ikke vidste, hvad der var rigtigt og forkert. Og var blevet så manipuleret og næsten hjernevasket. Også fordi jeg var ung, forvirret og forelsket, og jeg valgte at vende det blinde øje til med vilje,« sagde hun i podcasten.

Efter bruddet med Sarah Bro hoppede Zac Efron på skuespillerinden Halston Sage. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Efter bruddet med Sarah Bro hoppede Zac Efron på skuespillerinden Halston Sage. Foto: FREDERIC J. BROWN

Zac Efron var dog tilsyneladende ikke lige så ødelagt af bruddet mellem ham og Sarah Bro.

I hvert fald blev han kort efter kædet sammen med skuespillerinden Halston Sage, som han i 2014 spillede over for i filmen 'The Bad Neighbors'.

De to blev spottet sammen til flere officielle arrangementer, men kærligheden ebbede angiveligt ud efter blot et par måneder.

Det seneste skud på stammen i Zac Efrons kærlighedsliv er den 25-årige model Vanessa Valladares.

Zac Efron hånd-i-hånd med Vanessa Valladares. Foto: Media-Mode / SplashNews.com Vis mere Zac Efron hånd-i-hånd med Vanessa Valladares. Foto: Media-Mode / SplashNews.com

Hun og Zac Efron mødte hinanden i juni 2020 på en café i Australien, hvor Valladares arbejdede.

De blev angiveligt kærester i september samme år, men ifølge People har Zac Efron allerede droppet modellen igen.

Ifølge det amerikanske medie gik han fra Valladares i forrige måned.

Årsagen til bruddet er – ifølge komplet ubekræftede rygter – at Valladares skal medvirke i Netflix' kommende realityserie 'Byron Bay', hvilket Zac Efron ikke billiger.