Det var én stor misforståelse, der var skyld i, at årets Reality Awards kortvarigt blev afbrudt af et slagsmål.

Det mener 'Singletown'-deltageren Samira, der så dramaet udspille sig i Docken i København onsdag aften.

Her var 500 realitydeltagere samlet til branchens helt store prisfest, men festen sluttede brat, da der opstod tumult, og en oprevet 'Paradise Hotel'- og 'Singletown'-stjerne Teitur Skoubo blev eskorteret ud af vagter, som du kan se i videoen over artiklen.

Paradoksalt nok fandt slagsmålet sted lige inden, han skulle op på scenen og modtage prisen for 'årets bitch fight' med kollegaen Lenny Pihl. Og på dette tidspunkt var Lenny Pihl netop blev kaldt udenfor for at tale Teitur Skoubo til ro efter optrinnet.

Tumult under Reality Awards 2021 på Docken i København. Foto: Martin Sylvest

Prisen måtte arrangøren bag Reality Awards, Kitt Nielsen, i stedet gå op og tage imod.

»Det er lidt akavet, for Teitur er jo lige blevet smidt ud, og Lenny står udenfor. Men vi giver dem prisen, når Lenny kommer ind igen, skal vi ikke sige det?« sagde hun med et grin, inden showet kunne fortsætte.

Men spørger man Samira, der medvirkede i 'Singletown' med Teitur Skoubo, var der ikke noget at grine af.

Hun kalder det 'en fucking misforståelse', at han blev smidt ud.

Teitur Skoubo endte i slagsmål med stedet vagter til Reality Awards 2021. Foto: Martin Sylvest



»Teitur har fået at vide, at han skal sætte sig ned af de her vagter. Fair nok – vi er alle sammen fulde, vi hygger os. Asbjørn kommer hen for at snakke, og så antager folk jo, at Teitur rejser sig op, fordi der skal ske et eller andet. Men han rejser sig op for at sige hej,« forklarer Samira.

Teitur Skoubo og Asbjørn 'Tyren' Nielsen har en fælles historie i 'Paradise Hotel'-deltageren Christel Trubka, som de begge har været kæreste med.

Og derfor mente folk omkring Teitur, ifølge Samira, at der var optræk til ballade, da han kom hen til bordet. Og derfor reagerede vagterne, mener hun.

»Så tager folk fat i Teitur, og der kommer to vagter og tager fat i Teitur, og det er jo fucking ubehageligt. Han får fucking nederen på. Og så bliver han smidt ud, og det er ikke fucking fair, for han har ikke gjort en skid,« raser Samira.

Blot få minutter inden slagsmålet havde Teitur Skoubo jubeldne modtaget prisen for 'årest bedste øjeblik' med sin ekskæreste Christel Trubka. Foto: Martin Sylvest



Efterfølgende sendte Teitur Skoubo en sms til Samira, hvor han bad hende komme ud til ham. Men kort efter optrinnet ankom politiet til stedet, og vagterne låste Docken af. Derfor har hun ikke talt med sin realitykollega, siden han blev smidt ud og bortvist fra festen.

Årets Reality Awards blev afholdt under strenge coronarestriktioner, hvor man ikke måtte gå rundt i salen, men kun måtte rejse sig for at ryge eller gå på toilettet.

Men det huede ikke en beruset Teitur Skoubo, der flere gange stillede sig op under showet – ikke mindst for at juble og opfordre til at smide toppen, da hans ekskæreste Christel Trubka vandt prisen for 'årets bryster'.

Men da Teitur Skoubo så endnu en gang rejste sig op for at snakke med Asbjørn Nielsen, så faldt hammeren altså.

»Da han bliver smidt ud, bliver han selvfølgelig ked af det og frustreret, og så bliver det lidt voldsomt. Det irriterer også mig, fordi jeg ville også virkelig gerne have snakket med ham,« lyder det fra Asbjørn 'Tyren' Nielsen.

»Teitur havde opbrugt sine chancer, og så er der ikke så meget at gøre. Men det er også bare, når man er til sådan noget her, folk er fulde, og der er fest, så synes jeg, det er lidt for meget at smide folk ud for sådan noget her.«

Teitur Skoubo forlod siden stedet, da han ikke måtte komme tilbage til sin plads og overvære resten af showet, så det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra hovedpersonen.

