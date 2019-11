Caroline Flemming har fået en ny kæreste.

Det afslører radiovært og den ukronede sladderdronning Ditte Okman i ‘Det, vi taler om’, der debuterede på B.T. fredag.

Kæresten hedder Carsten Friis og er ejer af skomærket Billi Bi, hvor han også er kreativ direktør, fortæller Okman i programmet.

Hvor længe de to har dannet par, vides ikke, for Caroline Flemming har ikke ønsket at kommentere på historien, da hun »ikke udtaler sig om sit privatliv,« fortæller Ditte Okman.

Caroline Flemming har tidligere dannet par med fodboldspilleren Nicklas Bendtner.

Han er i øjeblikket højaktuel med en selvbiografi, hvor han afslører intime detaljer fra deres forliste forhold.

Parret har et barn sammen, men gik fra hinanden tilbage i 2010 på grund af løgne og mistanke om utroskab, skriver Bendtner i bogen.

Helt præcis var det baronessens mystiske korrespondance med den internationalt kendte skuespiller Jonathan Rhys Meyers, som gjorde Bendtner utryg og mistænksom.

Episoden opstod, da han en aften lånte sin daværende kærestes computer for at sende en e-mail, og der dukkede en Messenger-besked fra skuespilleren op, som han ikke kunne nære sig for at klikke på.

»Og så kan jeg se, at de har mødtes tidligere på dagen til en kaffeaftale. Han skriver tak for sidst. At det var dejligt at se hende på The Connaught, som er et af byens helt fornemme hoteller. Det virker lidt fishy,« skriver Nicklas Bendtner.

Caroline Flemming flyttede for nylig til Danmark igen efter at have boet mange år i London.

