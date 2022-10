Lyt til artiklen

Det var et chok, da skuespiller Martin Greis-Rosenthal fik et opkald fra sin mor, Bente, mens han med familien var på vej til Italien for at holde sommerferie.

Midt i den gode stemning kunne hans mor nemlig berette på en telefonforbindelse fra Danmark, at alting ikke var, som det skulle være.

»Jeg tog det som en dødsdom. Hun ringer og fortæller, at lægen har sagt, at hun havde kræft i 70 procent af knoglemarven. Det var stadie fire, og det lød ikke som noget, man lige kunne komme over.«

Martin Greis-Rosenthals mor havde med hans ord ikke været den bedste til at gå til lægen, og den aggressive kræft blev derfor opdaget sent.

»Min mor er fra Jylland, og hun er stædig som få. Hun er typen, der kniber læberne sammen, fokuserer på andre først og sig selv sidst, og hun havde nok skudt det lidt hen, at hun var træt og manglede overskud, som jeg tror, at mange ville gøre.«

Men efter sygdommen blev opdaget, gik behandlingen straks i gang.

Først med kemoterapi, der desværre ikke havde den ønskede effekt.

»Hun tog ikke godt imod det. Så lægerne måtte sadle om. De valgte en hårdere kemokur, hvor de 'tog lidt fra hylderne', fordi man ikke var sikker på, hvad der ville virke.«

Martin Greis-Rosenthal forklarer, at selvom det var en presset situation som pårørende, så har han den dybeste respekt for det danske sundhedsvæsen.

»Man laver en kontrakt med sig selv, den kræftramte og sygehusvæsnet om, at de er de bedste til at bekæmpe sygdommen. Man må med rette overgive sig til deres faglighed og ekspertise. Det er en kæmpe tillidserklæring, men der er heller ikke noget alternativ. De gav os aldrig grund til at tvivle på dem eller deres evner.«

Den nye kemoterapi virkede dog heller ikke for skuespillerens mor.

»Da den anden kemoterapi heller ikke virker så godt, som man kunne håbe på – og ud over det påvirkes hun også meget negativt, hun bliver træt både fysisk og psykisk – så tillader jeg mig at spørge lægen, hvor lang tid hun har tilbage, hvis vi stopper kemoterapien, og der siger hun 1,5 måned,« fortæller Martin Greis-Rosenthal og fortsætter:

»Det var en hård besked. Men det er også det, du har brug for. Du vil gerne have klare svar, så du kan handle ud fra dem.«

Men Martins mor, Bente, ville gerne leve livet og var bestemt ikke klar til at sige farvel til sin familie.

»Hun siger til os, at hun ikke er klar til at dø. Hun er ikke færdig med at være her. Sammen med os.«

Bente har i dag overvundet kræften med hjælp fra en ung donor. Foto: Privat Vis mere Bente har i dag overvundet kræften med hjælp fra en ung donor. Foto: Privat

Herefter spiller det danske sundhedsvæsen med musklerne.

Ifølge Martin Greis-Rosenthal bliver 'hele maskineriet' sat i gang for at undersøge, om der skulle være en knoglemarvsdonor, der kan hjælpe hans mor tilbage til livet.

»Vi prøver først med min mors søster, men hun er ikke et match. Det er klart, at det var nedslående, at vi ikke kunne hjælpe, men lægerne går i gang med at undersøge de registre, der er over donorer.«

En dag var der bid.

Ud af det blå fik familien opringningen om, at der et sted i Tyskland går en 26-årig mand rundt, der har netop den knoglemarv, som Bente har brug for.

»Pludselig er der denne her donor. Som et lys i et gråt menneskehav, der har besluttet sig for uegennyttigt at være donor og som ovenikøbet matcher min mor. Det er et lille mirakel og understreger samtidig at medmenneskeligheden og næstekærligheden lever – i det store og i det små. Det er en fantastisk besked at få. Men der blev taget forbehold fra lægernes side af. Der er stadig en chance for, at min mors immunforsvar vil frastøde donor.«

Men sådan gik det heldigvis ikke.

Kroppen accepterede marven, og moderen kom igennem operationen.

»Men det er klart, at ved så indgribende en sygdom, som kræft er, så er det et andet menneske, der venter på den anden side. Der har været eftervirkninger af både kemoen og transplantationen, men hun er jyde. Hun er stædig. Hun vil livet, og der skal mere til at vælte hende omkuld.«

Martin Greis-Rosenthal fortæller, at hans mor efter operationen har fået sit smukke, krøllede hår igen, og selvom det er et forandret menneske, der står efter kræftsygdommen, kan skuespilleren kun være taknemmelig for, at de som familie er kommet endnu tættere på hinanden.

»Jeg er meget rørt over den måde, vi har lært at tale til hinanden på. Vi har altid været meget nære i den tætte familie, men det her med at sige, at vi elsker hinanden og mærke det, det er blevet stærkere.«

Skuespilleren lovede sin mor, at på den anden side af sygdommen ville hele familien tage en tur til Italien og fejre livet.

»Og vi har lige været af sted som familie. Det var en meget rørende tur, hvor vi nød livet sammen.«

Familien skal lørdag se 'Knæk Cancer'-showet på TV 2, hvor de også donerer til den gode sags tjeneste. Martin Greis-Rosenthal er i år ambassadør for indsamlingen til Knæk Cancer hos Boozt, hvor de har været med til at designe T-shirt og vandflaske.