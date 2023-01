Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske skuespiller Amanda Seyfried havde problemer på den røde løber ved søndagens prisuddeling, Critics Choice Awards.

Poserende i en guldkjole fra Dior røbede den 37-årige skuespiller, at den ikke var så perfekt, som den ellers så ud.

Den blev nemlig ved med at gå i stykker.

»Jeg tager bare kjolen af,« jokede Amanda Seyfried i et interview med Access Hollywood, hvor man kunne se, at ærmet på kjolen blev ved med at falde ned.

Ifølge People, havde hun også tidligere på aftenen udtalt, at hun med sit outfit følte sig som en vinder, da hun fik lov til at ligne en statue.

Problematikken med kjolen fortsatte dog for 'Mamma Mia'-stjernen.

Senere på aftenen så det dog ud til, at problemerne med kjolen var blevet for meget, da hun og holdet bag serien 'The Dropout' modtog prisen for bedste miniserie.

På scenen stod Amanda Seyfried iført en sort blazer så man kun kunne se skørtet af kjolen.

Amanda Seyfried hev to priser hjem ved søndagens prisuddeling, hun modtog også prisen for bedste skuespillerinde i en miniserie.