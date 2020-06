'Jeg er blevet bedt om at sige farvel. At det vil kræve et mirakel for, at han vil overleve'.

Sådan skriver Amanda Kloots på Instragram.

Hendes mand, Broadway-skuespilleren Nick Cordero, har i flere måneder kæmpet for sit liv efter at være blevet smittet med coronavirus.

Den 41-årige skuespiller har sågår fået fjernet sit ben som følge af sygdommen, der medførte komplikationer med hans blodforsyning i kroppen.

Men hans kone giver altså ikke op. Hun knytter sig i stedet til det lille håb om, at hendes bedre halvdel nok skal blive rask igen.

'Jeg har flere gange fået fortalt, at han ikke vil klare den, og at jeg skal sige farvel,' skriver Amanda Kloots på det sociale medie.

'Men jeg giver ikke op. Han er fortsat hos os - på trods af de dårlige udsigter. Og han har det lidt bedre,' fortsætter hun opslaget, der desuden viser et sort/hvidt-billede af ægtemanden og parrets blot 11 måneder gamle søn, Elvis.

Vis dette opslag på Instagram I’ve been told a couple times that he won’t make it. I’ve been told to say goodbye. I’ve been told it would take a miracle. Well, I have faith. Faith that is small as a mustard seed sometimes, but that is all you need sometimes. He’s still here and despite his odds gets slightly, slightly better every day. Where there is faith, there is hope. Where there is hope, there can be a miracle! Like my dad has said since day one, every day he’s still with us is a miracle. I believe God is with us, with the doctors and with Nick. Et opslag delt af AK! (@amandakloots) den 3. Jun, 2020 kl. 8.13 PDT

Det var i midten af april, at den tidligere Tony-nominerede skuespiller Nick Cordero fik amputeret sit ben, efter han havde været indlagt på hospitalet i Los Angeles siden 31. marts.

Undervejs i sygdomsforløbet har Nick Cordero både været i koma og yderst tæt på at miste livet.

Amanda Kloots har hele vejen igennem holdt bekymrede fans opdateret på de sociale medier, og hun er altså på ingen måde klar til at give op.

'Hvor der er tro, er der håb. Og hvor der er håb, kan der være et mirakel. Som min far har sagt siden dag ét: 'Hver eneste dag, han stadig er her, er et mirakel. Jeg tror på, at Gud er med os, med lægerne og med Nick,' afslutter Amanda Kloots sin seneste opdatering på mandens helbred.