Skuespillerparret Jason Biggs og Jenny Mollen måtte lørdag haste på hospitalet i New York med deres fem-årige søn efter en tragisk ulykke.

I et opslag på Instagram åbner Jenny Mollen nu op omkring uheldet, som hun selv var skyld i.

'Lørdag aften tabte jeg min søn, så han landede på hovedet og fik kraniebrud og måtte indlægges på intensiv,' skriver Jenny Mollen.

Skuespilleren er kendt fra serier som Angel, Girls, CSI: New York og Law and order. Derudover er hun også forfatter.

Hendes mand Jason Biggs er bedst kendt fra American Pie-filmene.

39-årige Jenny Mollen forsikrer samtidig, at sønnen heldigvis har det godt nu.

»Det har været en traumatisk uge, men Sid er hjemme nu og tager tingene langsomt og kommer sig fint,« skriver Jenny Mollen videre.

Hun tilføjer, at sønnen faktisk har det så godt, at han spiser en masse isvafler.

Vis dette opslag på Instagram On Saturday evening, I dropped my son on his head causing him to fracture his skull and landing him in the ICU. I am forever grateful to Lenox hill downtown and @nyphospital for their immediate response and aid. Thank you to all of the nurses, neurologists, pediatricians, residents, cafeteria staff and brave women that keep the visitor‘s bathrooms clean. Not sure how this post turned into an Oscars acceptance speech... But @biggsjason Thank god for you! Thank god, thank god, thank god. It has been a traumatic week but Sid is home now taking things slowly and recovering nicely. He is also eating a lot of chocolate dipped ice cream cones and plans to try cherry dipped soon. My heart goes out to all parents who have or will ever find themselves in this kind of position. You are not alone... Et opslag delt af Jenny Mollen (@jennymollen) den 17. Apr, 2019 kl. 7.45 PDT

Selvom ugen har været traumatisk for forældreparret, så har Jenny Mollen kun ros til overs for hospitalspersonalet.

'Jeg vil for altid være taknemmelig for Lenox hill downtown og New York Presbyterian Hospital for deres hurtige reaktion og hjælp. Tak til alle sygeplejersker, neurologer, børnelæger, læger, cafeteria-personale og de modige kvinder, der holder gæstetoilettet rent,' skriver hun.

Skuespilleren sender samtidig en varm tanke til alle andre forældre, der måtte have oplevet det samme.

'Mit hjerte er hos alle de forældre, der har været eller vil finde sig selv i en lignende situation. I er ikke alene,' lyder det fra Jenny Mollen.