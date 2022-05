Lyt til artiklen

Siden januar har rygterne floreret. Men nu bekræfter 'Euphoria'-skuespillerne Dominic Fike og Hunter Schafer endelig, at de danner par.

Faktisk er 26-årige Dominic Fike så forelsket i sin tre år yngre modelkæreste, at han har sneget sig forbi Prada-butikken otte gange på fire dage blot for at beundre dens reklamer, som hun figurerer i.

Det fortæller han i et stort interview med GQ, skriver Page Six.

Hunter Schafer har siden første sæson af 'Euphoria' haft en af hovedrollerne som Jules, mens Dominic Fike først kom til i anden sæson.

Her indledte han en affære med netop Jules. Og Dominic Fike fortæller i interviewet, at parrets intime scener gjorde det svært ikke at forelske sig.

»I de øjeblikke blev ens forhold accelereret, fordi man øjeblikkeligt var så sårbar sammen med nogen. Det tager normalt lang tid,« siger han.

»Nogle mennesker forelsker sig fucking måneder efter, de har mødt hinanden, eller år senere. Vi udviklede en tiltrækning, og den blev intensiveret så hurtigt. Vi kom bare til at lære hinanden at kende med det samme.«

I februar lagde Dominic Fike et billede på Instagram, hvor han planter et kys på Hunter Schafers mund under teksten 'Tillykke med fødselsdagen, tillykke med fødselsdagen', og det satte selvsagt gang i rygterne.

De blev ikke færre, da de troppede op sammen på den røde løber til Vanity Fairs Oscar-fest måneden efter.

Men først nu kalder den 26-årige sange og skuespiller altså sin kollega for sin 'kæreste', mens han fortæller, at de er 'virkelig forelskede', selvom deres travle jobs ofte forhindrer dem i at se hinanden så tit, som de gerne ville.

Både Dominic Fike og Hunter Schafer fik deres gennembrud som skuespillere i den populære HBO-serie. Herudover arbejder hun som model, mens han har gang i en lovende musikkarriere.