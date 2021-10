Der er mange måder, man kan skabe opmærksomhed omkring sin nye bog, men 'Succesion'-stjernen Brian Cox har alligevel formået at vælge en metode, som vækker en del mere opsigt end de fleste.

Den 75-årige skuespiller, som også er kendt fra film som 'Troy', 'Bourne Identity' og 'Zodiac' har nemlig valgt at slagte ikke bare én, men hele otte store stjerner i sine kommende erindringer, Putting the Rabbit in the Hat.

Det skriver Big Issue, som desuden kalder bogen for en 'saftig omgang rod'.

De otte A-kendisser, som får en gedigen sviner med på vejen i bogen, er Johnny Depp, Quentin Tarantino, David Bowie, Michael Caine, Steven Seagal, Edward Norton, Christopher Walken og Jonathan Pryce.

'Succession'-stjernen Brian Cox lægger ikke fingre imellem i ny bog.

Herunder kan du læse, hvad den Emmy-vindende Brian Cox skriver om sine kollegaer:

Johnny Depp:

»Jeg mener personligt, at han er så overvurderet og overdrevet …,« skriver han og fortsætter:

»Altså se lige Edward Saksehånd (anmelderrost film, hvor Johnny Depp spiller hovedrollen, red.) … hvis man skal spille med de hænder og den hvide og arrede makeup, så behøver du ikke at gøre noget. Og det gjorde han heller ikke. Og siden da har han gjort endnu mindre.«

Quentin Tarantino:

»Jeg finder hans arbejde overflødigt. Det er blottet for betydning. Der er plottwist, hvor der burde være dybde, og der er stil, hvor der burde være mening,« skriver han om den verdensberømte filminstruktør og fortsætter:

»Jeg forlod biografen midt under 'Pulp Fiction'. Men når det er sagt, så ville jeg tage rollen, hvis han ringede og tilbød mig en.«

David Bowie:

»En tynd gut, som ikke er en særlig god skuespiller. Han var en bedre popstjerne. Det er helt sikkert.«

Den britiske skuespiller Michael Caine.

Michael Caine:

»Jeg vil ikke beskrive Michael Caine som min yndlings, men han er trods alt Michael Caine. En institution. Og at være en institution er altid bedre end at have talent.«

Steven Seagal:

»Steven Seagal er lige så latterlig i virkeligheden, som han er på skærmen,« skriver Brian Cox og fortsætter:

»Han udstråler sindsro på en måde, der antyder, at han befinder sig på et højere plan end os andre, men selvom han er på et andet plan end os, så er det helt sikkert ikke et højere plan. Det er der ingen tvivl om.«

Edward Norton:

»En fin fyr, men han er også skide irriterende, fordi han anser sig selv som manuskriptforfatter og instruktør.«

Modsat mange andre får Morgan Freeman pæne ord med sig i bogen.

Christopher Walken og Jonathan Pryce:

»Christopher Walken var på en måde forundret over Jonathan Pryce, hvilket er forståeligt, da Jonathan er en mærkelig fisk. Han er mørk og dyster nogle gange, og hvis man kan skræmme Christopher Walken, så …«

Selvom Brian Cox altså ikke holder igen på svinerne af sine kendiskollegaer i bogen, så er der nogle, som får lidt pænere ord med på vejen.



For eksempel lyder den 75-årige 'Succesion'-stjerne ret begejstret for Alan Rickman, som han kalder den 'sødeste, rareste og klogeste mand', han har mødt, mens Morgan Freeman bliver kaldt en 'vaskeægte gentleman'.