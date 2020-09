Hilary Duff har tilsyneladende efterladt et evigt mærke på sin mand, musiker Matthew Koma.

Og her mener vi ikke i den overførte betydning, men faktisk meget, meget bogstaveligt.

Matthew Koma kunne nemlig mandag afsløre, at han havde ladet sin kones navn tatovere på sin venstre balde. Men det bliver endnu mere alvorligt.

For ikke alene er det hendes navn, det er også hendes håndskrift, skriver amerikanske Page Six.

'Good luck winning a fight with your wife when her name's tattooed on your butt cheek.'

Den 33-årige musiker, som blev far til sit første barn i 2018, har skrevet en morsom tekst, der følger med billedet.

'Held og lykke med at vinde en diskussion med din kone, når hendes navn er tatoveret på din balle,' skriver han sammen med et billede, hvor han har trukket bukserne ned for at vise herligheden.

Kigger man på Instagram, har Koma, som har været gift med Duff siden december 2019, ligefrem hang til anderledes tatoveringer.

I et tidligere opslag har han nemlig afsløret, at han har fået en trold tatoveret. Et lille billede af en fyr med store tænder, som er blevet foreviget, da datteren elsker filmen 'Trolls'.

Hilary Duffs mand, Matthew Koma, gar nu sin kones navn på balden, afslører han. (Arkivfoto). Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Hilary Duffs mand, Matthew Koma, gar nu sin kones navn på balden, afslører han. (Arkivfoto). Foto: Jean-Baptiste LACROIX

Matthew Koma er forsanger i bandet Winnetka Bowling League, og man kan se hans 'stempel' herover.