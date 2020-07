Skuespillerinden Spencer Grammer blev fredag ramt af knivstik, da hun forsøgte at berolige en ophidset mand foran en restaurant i New York.

Den 36-årige 'Rick and Morty'-stemmeskuespiller, der er datter af 'Frasier'-stjernen Kelsey Grammer, var ude at spise med en ven på restauranten The Black Ant, da en beruset mand mødte op og krævede at blive betjent, skriver US Weekly.

Spencer Grammer og hendes ven forsøgte at berolige manden, men det fik ham blot til at trække en kniv og slå ud efter parret.

Skuespillerinden blev snittet i højre arm, mens hendes 31-årige ven blev stukket i den nedre del af ryggen.

Ifølge US Weekly har New York Post talt med vidner, der beskriver en form for masseslagsmål, hvor omkring 15 gæster, medarbejdere og forbipasserende blev involveret i episoden. Her skulle Spencer Grammer have 'skreget hysterisk og bedt folk stoppe, inden hun kiggede ned og opdagede, at hun blødte'.

Skuespillerinden fortryder dog ikke, at hun blandede sig i episoden, siger hun til US Weekly.

'Min ven og jeg gjorde, hvad alle ville have gjort i den situation. Mange andre – hovedparten kvinder – prøvede også at forhindre episoden i at eskalere,' skriver hun i en skriftlig kommentar til magasinet.

'Jeg fik et snitsår på min arm, og min ven blev stukket i ryggen, men fik gudskelov ingen alvorlige skader. Vi forventer at komme os hurtigt.'

Gerningsmanden, der beskrives som værende i 30'erne, forlod restauranten til fods og er nu efterlyst af det lokale politi.

Spencer Grammer er kendt for sin rolle som Casey Cartwright i tv-serien 'Greek' og lægger stemme til karakteren Summer Smith i animationsserien 'Rick and Morty'.