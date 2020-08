Den 40-årige 'She's All That'-skuespillerinde Rachael Leigh Cook afslører detaljer om sin skilsmisse med 'The Vampire Diaries'-skuespilleren Daniel Gillies.

Det gør hun over for det amerikanske medie ETonline.

»Det var virkelig hårdt, da Daniel og jeg besluttede os for at blive separeret, fordi der følger enorme omvæltninger med. Men ærligt talt, vi er på virkelig god fod,« fortæller hun og fortsætter:

»Vi er venner nu. Vi taler om ting, som vi aldrig har talt om før, fordi vi har det her nye forhold til hinanden.«

Rachael Leigh Cook og Daniel Gillies. Her fotograferet i 2013. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Rachael Leigh Cook og Daniel Gillies. Her fotograferet i 2013. Foto: DANNY MOLOSHOK

Hun afslører også, at Daniel Gillies deler flittigt ud af sit nye kærlighedsliv:

»Han fortæller mig om de dates han går på og andre sjove ting, der er sket i hans liv, og vi griner virkelig meget. Skilsmisser har brug for at blive sat i et nyt lys. Der er virkelig slet ikke så slemt.«

Det tidligere par har sammen to børn. Charlotte på seks år og Theodore på fem år, og de har fundet en helt perfekt måde, hvorpå de stadig kan være gode forældre for deres børn.

Det sværeste for Rachael Leigh Cook er dog, hvordan hun skal introducere børnene for sin nye mand:

»Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Jeg må læse nogle bøger omkring det først. Jeg vil ikke ødelægge det,« forklarer hun.

Rachael Leigh Cook og Daniel Gillies blev separeret i 2019, men det blev først officielt skilt i juli 2020.

De mødte hinanden da de var bare 20 og 24 år, og de havde altså næsten været sammen i 20 år, da de tog beslutnigen om at gå hver til sit.