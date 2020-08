Lori Loghlin og hendes mand Mossimo Giannelli erkender at have bestukket en ansat for at få sine døtre optaget på et fornemt universitet.

I dag fik Lori Loghlin så sin dom, og den lød på to måneders fængsel samt en bøde på 150.000 dollar, svarende til lidt over en million danske kroner. Det skriver flere internationale medier herunder People og TMZ.

Hendes mand, Mossimo Giannelli, straffes med fem måneders fængsel og en bøde på 250.000 dollar, svarende til omkring 1,7 millioner danske kroner. Han er også blevet idømt 250 timers samfundstjeneste.

Ifølge anklagemyndigheden har ægteparret indrømmet, at de har betalt en halv million dollar, svarende til 3,4 millioner danske kroner, til en medarbejder, der beskæftiger sig med optagelser på universiteter.

Medarbejderen skulle angiveligt hjælpe med at få parrets døtre optaget på det populære University of Southern Californias rohold.

Lori Loghlin og Mossimo Giannelli indrømmede allerede tilbage i maj, at de havde forsøgte at snyde med optagelsen, men det er altså først i dag, at der er faldet dom i sagen.

Det er The Federal Board of Prisons, som bestemmer, hvor Lori Loghlin og Mossimo Giannelli skal afsone deres domme. Ifølge TMZ så kommer parret højst sandsynligt i et åbent fængsel.

Det skyldes, at det er første gang, de bliver dømt for kriminalitet.