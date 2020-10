Den gifte skuespiller Dominic West og ‘Mamma Mia’-skuespilleren Lily James har haft svært ved at holde fingre fra hinanden, på trods af at Dominic West er gift med en anden kvinde.

Det har Daily Mail afsløret, efter billeder af de to, der kysser, er blevet offentliggjort.

Dominic West, der er bedst kendt for at spille Noah Solloway i tv-dramaet ‘The Affair’, blev spottet sammen med Lily James i den italienske hovedstad Rom i weekenden.

På billederne, som Daily Mail er kommet i besiddelse af, kan man se, at de to har meget svært ved at holde fingre for sig selv, da de spiste en frokost.

Dominic West. Foto: VALERY HACHE Vis mere Dominic West. Foto: VALERY HACHE

Dominic West har ellers været gift med den irske landskabsdesigner Catherine Fitzgerald siden 2012 og sammen har de fire børn.

Ifølge The Sun så skulle Catherine Fitzgerald være knust over billederne, og mediet hævder også, at Dominic West har ignoreret sin kones telefonopkald.

»Hun er totalt chokeret, fordi hun ikke vidste, at der foregik noget. De var meget sammen, så dette er helt ud af det blå,« har en kilde angiveligt fortalt til The Sun.

»Hun troede, at de havde et godt ægteskab, og nu er det sandsynligvis forbi.«

Dominic West havde da også taget sin vielsesring af. Den var i hvert fald ikke at se på nogle af billederne.