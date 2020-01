Den amerikanske skuespillerinde og komiker Kathy Griffin afslørede nytårsaften, at hun skulle giftes.

Blot nogle få timer senere gav hun og hendes udkårne, Randy Birk, deres 'ja' til hinanden i en utraditionel ceremoni.

Det afslører den 59-årige skuespillerinde, der blandt andet er kendt fra tv-serien 'Suddenly Susan' og ' Kathy Griffin: My Life on the D-List', selv på Twitter.

Det hele begyndte sent nytårsaften, hvor hun delte et video af sig selv sammen med den 18 år yngre Randy Birk.

BIG THANKS to @kourtneykardash & @KrisJenner for taking this photo Christmas Eve when they were kind enough to host a gigantic ENGAGEMENT PARTY FOR US! I mean they didn’t technically know it was an engagement party for us but boy they spared no expense! Pic by The Collective You pic.twitter.com/CtdWTFU9Ob — Kathy Griffin (@kathygriffin) January 1, 2020

'Godt nytår! Og ja, her kommer en overraskelse. Vi skal giftes. I aften. Efter midnat,' sagde de synkront i videoen.

Ganske rigtigt blev de to gift få timer senere i en lettere utraditionel vielse, som skuespillerinden Lily Tomlin stod for.

»Det, der skulle have været et overfladisk 'brug det og smid væk'-onenightstand, har vokset sig til at blive noget langt mere meningsfuldt,« lød det blandt andet i talen fra Lily Tomlin, som fortsatte:

»De blev sammen. Og de kunne ikke holde sig fra hinanden.«

På Twitter har Kathy Griffin efterfølgende delt et klip fra vielsen.

'Hele ceremonien varede lige under 14 minutter, men jeg er nødt til at dele de første uredigerede 75 sekunder med jer. Jeg elsker det. Vi lovede, at det ville være atypisk. Vi er forelskede, og vi kan ikke stoppe med at grine,' skrev hun.

Kathy Griffin og Randy Birk begyndte ifølge People at danne par i 2011.

De mødte hinanden under en mad- og vinfestival.