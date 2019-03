Den 75-årige skuespillerinde Helle Hertz gik som 30-årig fra sin mand, teaterdirektør Christoffer Bro, fordi hun havde forelsket sig i en anden.

Hun forlod samtidig sine tre børn, skuespillerne Anders Peter Bro, Nicolas Bro og Laura Bro. En beslutning, der bestemt ikke faldt i god jord i offentligheden.

»Jeg blev forfulgt af pressen hver aften efter forestillingen, fordi de ville vide, hvor jeg tog hen. Folk var ikke altid søde på det tidspunkt, og de kunne finde på at råbe 'ravnemor' efter mig eller komme hen og sige, at det var modbydeligt at forlade sine børn. Jeg forstår det egentlig godt. Det er ikke normalt at gå fra sine børn,« siger Helle Hertz til Hendes verden.

Hun gik fra Christofffer Bro til fordel for den otte år yngre Henrik Hartmann.

Det betød samtidig, at hun kun så sine tre børn hver torsdag og hver anden weekend.

Helle Hertz fortæller til Hendes verden, at hun synes, det var skrækkeligt at forlade de tre børn, men hun måtte ikke tage dem med, så sådan blev det.

Senere kom både Anders Peter Bro og Laura Bro dog til at bo hos deres mor, da de blev ældre.

Skæbnen ville desværre, at Helle Hertz nye mand forlod hende dagen efter, hun var fyldt 50 år.

Helle Hertz og datteren Laura Bro. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø Vis mere Helle Hertz og datteren Laura Bro. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Han havde mødt en yngre kvinde, på samme måde som Helle Hertz selv havde mødt den yngre Henrik dengang.

I dag bor Helle Hertz alene i København. Tilbage i 2012 forklarede hun til B.T., at der skal noget helt særligt til, før hun igen binder sig til en mand.

»Jeg skulle være fuldstændig væltet omkuld af forelskelse for at få lyst til at dele seng og hjem med en mand igen. Jeg har været alene for længe,« sagde Helle Hertz dengang til B.T.

Helle Hertz har i sine unge dage spillet på Det kongelige teater og ABC-teatret, ligesom hun har været med i en lang række danske film. Skuespillerindens seneste rolle var i filmen De vildfarne fra 2016. Hun er udover at være mor til skuespillerne Anders Peter Bro, Nicolas Bro og Laura Bro også søster til den kendte skuespiller Lone Hertz.