Den amerikanske skuespiller Drew Barrymore har de seneste måneder kæmpet for at tabe sig, og det har nu udmøntet sig i et vægttab på 11 kilo.

Men det har bestemt ikke været let.

Det fortæller stjernen i et ærligt opslag på Instagram, hvor hun også viser billeder før og efter sit vægttab.

På to af billederne ser man Drew Barrymore lave mavebøjninger på nøjagtig samme sted, både før og efter hun har smidt de mange kilo.

Drew Barrymore, da hun stadig kæmpede med at smide kiloene. Foto: Instagram/Drew Barrymore

I sit opslag beskriver stjernen, hvordan netop billeder på det sociale medie kan få hende til at føle sig utilstrækkelig, men tit kommer hverdagen bare i vejen for den perfekte, sunde livsstil.

'Når jeg kigger på Instagram, får det mig til at tænke, jeg skal være mit bedste jeg. Men de fleste dage mangler jeg kontinuitet på grund af det virkelige liv,' skriver Drew Barrymore.

Stjernen fortæller også, hvordan det har været en stor hjælp for hende at få hjælp fra træneren Marnie Alton til at smide de 11 kilo, men det har i den grad også krævet hårdt arbejde – selv om man er en stjerne, der får hjælp udefra.

'Man kan se, mit ansigt er så meget tyndere. Det har krævet virkelig hårdt arbejde. Kur og motion og at kæmpe som en løve for det. Forbandede gener!' skriver skuespilleren.

Drew Barrymores efter-billede, hvor skuespilleren har tabt 11 kilo. Foto: Instagram/Drew Barrymore

Hun understreger dog, at hun, når alt kommer til alt, er stolt og glad for det hun har – uanset indpakningen.

'Jeg ved bare, at jeg har kontrollen til at være det, jeg gerne vil være. Også selv om det er sindssygt hårdt,' skriver skuespillerinden.

Vægttabet har taget stjernen tre måneder at opnå, og hun understreger, at når hun har lidt fritid i 2019, vil hun fortsat give den en skalle med motionen.

43-årige Drew Barrymore har været en kendt skuespiller hele sit liv og fik sit gennembrud som barnestjerne i Steven Spielbergs ikoniske film 'E.T.'. Siden har hun medvirket i en lang række film og serier.