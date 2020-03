Skuespillerinden Evangeling Lilly har vakt stor forargelse. Hun har nemlg valgt at leve sit liv stort set, som om corona aldrig havde eksisteret.

Det afslører kendissen, som blandt andet er kendt fra filmen 'Hobitten', på sin Instagram-profil.

Hun skriver, at hun lige har afleveret sine børn på til gymnastik. Dog efter de har 'vasket deres hænder.'

'De leger og griner,' skriver hun i opslaget, inden hun understreger med et hashtag, at for dem fortsætter livet, som det plejer.

På sin profil oplyser hun desuden, hvorfor hun har valgt ikke at gå i karantæne - på trods af at hendes far har kræft på et alvorligt stadie.

'Nogle værdsætter livet højere end frihed, mens andre værdsætter frihed over deres liv. Vi tager alle vores egne valg,' lyder det fra hende.

Hun tror, corona-virussen bare er noget, der er overgjort og i virkeligheden bare svarer til en influenza på luftvejene.

Desuden insinuerer skuespillerinden også, at der kan ligge andet og mere bag pandemien.

'Der er noget ved hvert valg,' lyder det kynisk fra hende.

Hun bor i disse dage med sin syge far hos sig.

Desuden bor den 40-årige skuespillerinde sammen med sin kæreste og sine to børn.

Hun er foruden 'Hobitten' også kendt fra filmen 'Ant man' og serien 'Lost'.