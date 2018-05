Den amerikanske skuespillerinde Alicia Silverstone skal skilles fra sin mand, Christopher Jarecki

Den 41-årige tidligere Clueless-stjerne underskrev fredag skilsmissepapirerne i Los Angeles sammen med sin 47-årige mand. Det nu skilte par har været separeret i de sidste tre måneder efter 12 års ægteskab.

Sammen har de en 7-årig søn, som hedder Bear, og som de deler lige mellem sig.

»De elsker og respekterer stadig hinanden, og de bliver ved med at være meget tætte venner, men de har besluttet at lade sig skille nu efter at have kendt hinanden i 20 år. De har en søn sammen, som de også skal hjælpes om,« sagde Alicia Silverstones agent til ET.

Mediet har også forsøgt at få en kommentar fra Alicia Silverstone og Christopher Jarecki, men det har ikke været en muligt. Angiveligt skulle årsagen til skilsmissen være, af de to mennesker har uforenelige forskelle.

Alicia Silverstone er skuespiller, forfatter, og tidligere tøjmodel. Hun er blevet verdenskendt efter at have medvirket i flere musikvideoer med Aerosmith og haft filmroller i Clueless og Batman & Robin.