Nu er babylykken gjort for 'Pretty Little Liars'-skuespillerinden Shay Mitchell.

Hun er nemlig blevet mor til en lille pige, afslører hun på sin Instagram-profil, hvor hun også deler et billede af, at hun holder sin nyfødte datter i hånden.

'Jeg giver aldrig slip,' skriver hun til opslaget, hvor adskillige tusinder lykønsker hende.

Den lille datter, hvis navn altså endnu er ukendt, har hun fået sammen med sin kæreste Matte Babel, som også beskæftiger sig med skuespil.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Shay Mitchell (@shaymitchell) den 20. Okt, 2019 kl. 7.05 PDT

Parrets rejse mod at blive forældre har ikke været uden bump på vejen.

Blot syv måneder før, hun i juli afslørede, at hun var gravid, havde hun fortalt om sorgen, der ramte, da hun i 2018 havde en ufrivillig abort.

'Støtten og kærligheden, som mange af jer har vist mig, har løftet mig op på selv mine mørkeste dage,' skrev hun dengang i et opslag, der fortsatte:

'Og en af dem kom sidste år, efter jeg havde en ufrivillig abort og mistede det barn, jeg havde håbet på og drømt om.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Shay Mitchell (@shaymitchell) den 28. Jun, 2019 kl. 12.26 PDT

I juni i år kunne parret så dele nyheden om de lykkelige omstændigheder og et billede af Shay Mitchells babybule. Det skete både på Instagram og på Youtube, og i den korte video på Youtube fortalte hun:

»Der er noget i ovnen, og det er ikke en pizza. Det er lidt surealistisk, at et andet menneske vokser inde i dig.«

Og nu er det lille menneske altså kommet til verden. Men det betyder ikke, at Shay Mitchell planlægger at lægge sin karriere på hylden for en stund.

»Hele mit hold ved, at jeg ikke holder barselsorlov. Jeg kan klare store dele af mit arbejde fra min telefon, og jeg har et firma, som jeg driver. Jeg elsker, hvad jeg laver, så det føles ikke som arbejde for mig,« har hun fortalt People.