»Russell Crowe bad mig om at skride ad helvede til.«

Sådan lød det fra Rebel Wilson på scenen til AACTA-uddelingen i Sydney, Australien, forleden.

Det skriver det australske medie News.com.au.

Her skulle den 41-årige 'Pitch Perfect'-skuespillerinde overrække prisen for 'bedste dramaserie', da hun benyttede lejligheden til at fortælle om sit første møde med filmstjernen Russell Crowe.

Rebel Wilsons første møde med Russel Crowe var ikke ligefrem noget at råbe hurra for. Foto: BIANCA DE MARCHI

Et møde, der fandt sted for to årtier siden, og inden Rebel Wilson selv formåede at slå i gennem på det store lærred.

»Jeg bliver nødt til at fortælle jer historien om den første gang, jeg mødte Russell,« sagde hun fra scenen og fortalte, at hun blot var omkring de 19 år, da hun så ham for første gang.

Det gjorde hun på en restaurant, hvor han sad og spiste med Hollywoodstjernen Nicole Kidman.

»Jeg var overvældet og meget nervøs, men gik hen til dem, hvorefter han vendte sig om, kiggede mig direkte i øjnene og sagde: 'Skrid med dig',« lød det fra Rebel Wilson under prisuddelingen.

Ifølge News.com.au skal publikum være begyndte at grine højlydt, da Rebel Wilson fortalte historien om sit første møde med Russell Crowe, hvilket fik skuespillerinden til at insistere på, at der ikke var tale om en vittighed.

Hun fortalte videre, at Nicole Kidman mange år senere gav hende et stipendium, således at hun kunne flytte til USA og studere komik.

Russell Crowe har hun tilsyneladende aldrig rigtig formået at blive tætte venner med. I hvert fald afsluttede hun sin anekdote med følgende udtalelse:

»Russell har aldrig givet mig noget overhovedet. Intet. Eller jo, han gav mig faktisk et kram for et par år siden, og her hviskede han sødt i mit øre: 'Jeg synes, jeg sagde, du skulle skride ad helveds til'.«