Skuespillerinden Naya Riveras tragiske død gik verden rundt. En tragedie. som hendes eksmand nu siger, kunne være undgået.

'Glee'-skuespillerens fireårige søn blev fundet alene på en båd – og i første omgang var der ingen spor efter moren. Det skriver Fox News.

Moren og den dengang fireårige dreng havde lejet en båd, som de sejlede ud på søen Lake Piru med, og derefter har man kun den lille drengs forklaring på, hvad der skete.

Eller i hvert fald indtil den druknede Naya Riveras lig blev fundet efter nogle intense dages eftersøgning. En død, som Ryan Dorsey, der er far til sønnen, mener kunne være undgået.

Man sønte efter den forsvundne skuespillerinde Naya Rivera i fem dage, inden man fandt hendes lig i søen Lake Piru i den amerikanske delstat Californien. Foto: ROBYN BECK Vis mere Man sønte efter den forsvundne skuespillerinde Naya Rivera i fem dage, inden man fandt hendes lig i søen Lake Piru i den amerikanske delstat Californien. Foto: ROBYN BECK

Derfor har han valgt i sin søns navn at lægge sag an imod de ansvarlige.

Tirsdag blev søgsmålet indgivet, og dokumenterne beskriver blandt andet, at bådens udstyr ikke levede op til loven, ligesom at man yderligere også kunne have udstyret den bedre.

Lake Piru ligger i Ventura-regionen, og Ryan Dorsey har valgt at sagsøge Ventura County, kontoret, der har ansvaret for parkerne i området samt nogle afdelinger hos de lokale myndigheder, ligesom man også har sagsøgt myndighederne for vanddistrikterne.

I dokumenterne, som det amerikanske medie har fået indblik i, mener man desuden, at informationen om søen er mangelfuld.

'Da Naya ankom til området omkring Lake Piru, kunne hun uden den mindste information om de farlige forhold i søen leje en ponton-båd,' står der blandt andet.

Her nævnes nogle af de farlige forhold i søen, som siden skuespillerens død også er beskrevet i medierne. Dokumenterne beskriver her søens vindforhold, strømmene og de farlige vragrester, der gemmer sig under overfladen.

Den lille dreng, Josey, som efter morens ulykke blev fundet sovende, alene på båden, har fortalt efterforskerne om sin sidste tid med sin mor.

»Vi ved fra at tale med hendes søn, at han og Naya svømmede i søen sammen i løbet af deres tur. Det var under deres svømmetur, at hendes søn beskriver, hvordan han blev hjulpet om bord på båden af Naya, som gav ham et skub op på dækket nedefra,« sagde efterforsker Bill Ayub ved et pressemøde.

Her genfortalte betjenten sønnens beretning om sit sidste syn af sin mor i live:

»Han fortalte efterforskere, at han så sig tilbage og så hende forsvinde under overfladen.«