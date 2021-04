James Franco er en 'sexforbryder', og hans ven Seth Rogen er en 'enabler', der støtter Franco i sine krænkelser.

Det påstår skuespillerinden Charlyne Yi i hvert fald i et opslag på Instagram, hvor hun langer hårdt ud efter de to Hollywood-stjerner. Det skriver Page Six.

35-årige Charlyne Yi stiftede bekendtskab med James Franco og Seth Rogen under optagelserne til James Francos film 'The Disaster Artist' fra 2017.

Her spillede Charlyne Yi kostumedesigneren Safowa Bright-Asare, men undervejs i optagelserne skal hun have forsøgt at forlade filmen på grund af James Franco, påstår hun i sit opslag.

'Da jeg forsøgte at bryde min kontrakt og stoppe på 'Disaster Artist', fordi James Franco er en sexforbryder, forsøgte de at bestikke mig med en større rolle,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg græd og sagde til dem, at det var det præcis modsatte af, hvad jeg ønskede, fordi jeg ikke følte mig tryg ved at arbejde sammen med en fucking sexforbryder!'

I sit opslag kalder Charlyne Yo desuden Seth Rogen en såkaldt 'enabler', da hun mener, at han var medvirkende til, at James Franco fortsatte med at krænke kvinder.

Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Seth Rogen og James Franco, men det har ikke været muligt.

James Franco (v) og Seth Rogen (h). Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere James Franco (v) og Seth Rogen (h). Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Det er bestemt ikke første gang, at James Franco bliver beskyldt for seksuelle krænkelser.

I 2014 delte en 17-årig pige screenshots af beskeder mellem hende og Franco, hvor den dengang 35-årige skuespiller forsøgte at lokke hende til at møde ham på et hotelværelse.

Beskeder, som James Franco bekræftede var ægte. Han påpegede dog, at han ikke kendte pigens alder, da han sendte dem.

I 2018 stod hans ekskæreste, skuespillerinden Violey Paley, desuden frem og beskyldte James Franco for at forsøgt at tvinge hende til oralsex ved at presse hendes hoved ned mod sit lem.

Noget, som James Franco dog nægtede ved at kalde beskyldninger for 'usande'.

Og i 2018 stod fem kvinder – heriblandt fire af Francos tidligere skuespilstuderende – frem i Los Angeles Times og berettede om flere ubehagelige oplevelser med James Franco.

Oplevelser som for eksempel inkluderede, at han skal have presset dem til at tage tøjet af.

Kvinderne krævede dengang erstatning og sagsøgte derfor James Franco, som selv kaldte selv anklagerne for 'slibrige og falske'.

I januar i år indgik parterne forlig i sagen. Det er uvist for offentligheden, hvor mange penge aftalen lød på.