Er der mere mellem himmel og jord?

Det mener skuespillerinden Kristen Stewart i hvert fald, der er.

I forbindelse med et interview med Vanity Fair bliver hun spurgt ind til 2016-filmen 'Personal Shopper', hvor hun spillede et medium, der forsøgte at finde sin afdøde brors sjæl.

Og journalisten tillader sig i samme omgang at spørge den 29-årige 'Twilight'-stjerne lige ud:

Tror du på spøgelser?

»Ja, jeg taler med dem,« svarer Kristen Stewart og uddyber:

»Hvis jeg er på optagelser til en film i en mærkelig, lille by, og jeg bor i en lille, sær lejlighed, siger jeg faktisk (til spøgelserne, red.): ‘Nej tak, jeg magter jer ikke. (Genér, red.) alle mulige andre, men ikke mig.«

Hun understreger dog, at hun ikke ved nøjagtigt, hvad eller hvem hun taler med.

»Hvem ved, hvad spøgelser er, men der er en energi, som jeg er meget sensitiv overfor,« lyder det, inden hun fortsætter:

»Det er ikke kun spøgelser, men også mennesker. Mennesker efterlader altid spor i rum.«

Kristen Stewart pryder i denne måned forsiden af Vanity Fair.

Inden længe kommer hun ligeledes til at pryde det store lærred, når den nye udgave af 'Charlie’s Angels' har premiere i november. Her spiller hun en af hovedrollerne.