Skuespillerinden Sophia Myles har mistet sin far til coronavirus.

Den 40-årige 'Transformers'-skuespiller har på Twitter bekræftet, at hendes far på tragisk vis er afgået ved døden efter flere dages kamp mod virussen.

'RIP Peter Myles. Min far døde for blot et par timer siden. Coronavirus tog endegyldigt livet af ham,' skrev hun lørdag aften på Twitter.

Hendes far mistede livet i en alder af 67 år. Han led af Parkinsons, og siden han blev smittet med coronavirus, har Sophia Myles løbende opdateret sine følgere om sin fars status.

My father, my brother and I . A nice memory to share given what Dad is going through now . pic.twitter.com/Gz6G3zd19E — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

Det har blandt andet resulteret i rørende billeder af hendes far, der tydeligt har været hårdt ramt, mens hun også viste, hvordan man kunne besøge en person med coronavirus.

Så sent som fredag besøgte hun sin far på hospitalet. Her var hun både iført maske og en beskyttende dragt, mens hendes far lå med en iltmaske på.

Det sidste døgn har Sophia Myles delt flere tweets, der viser opbakning til hende samt tweets, der på grund af hendes fars død sætter fokus på alvoren ved coronavirus.

Sophia Myles er blandt andet kendt fra filmene 'Transformers: Age og Extinction' og 'Tristan & Isolde. Hun har tidligere været gift med 'Doctor Who'-skuespilleren David Tennant.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020