En saltkringle.

Det var, hvad der i 2013 fik modellen og skuespillerinden Chantel Giacalone til at gå i anafylaktisk shock, og hvad der efterfølgende har efterladt hende hjerneskadet.

Saltkringlen var nemlig med peanutbuttersmag. En ingrediens, som Chantel Giacalone var allergisk over for.

Det skriver People, som desuden kan berette, at Chantel Giacalones familie her små otte år senere nu er blevet tildelt en stor erstatning som følge af episoden.

Ifølge det amerikanske medie havde familien sagsøgt ambulancefirmaet, der i sin tid behandlede Chantel Giacalone, da hun fik sin allergiske reaktion.

Ifølge familien var ambulancepersonalets behandling af den dengang 27-årige skuespiller nemlig mangelfuld og dermed årsagen til, at hun blev hjerneskadet, hvilket har medført, at hun i dag har mistet evnen til at tale og kun kan kommunikere med sine øjne.

Det var fredag, at familien blev tildelt erstatningen, som lyder på 29,5 millioner dollars, hvilket svarer til omtrent 183 millioner danske kroner.

»Nu ved jeg i det mindste, at min datter vil blive passet på, og det er jeg glad for,« sagde Chantel Giacalones far efter afgørelsen i retten.

Chantel Giacalone kan ikke længere tale og har brug for hjælp alle døgnets timer. Vis mere Chantel Giacalone kan ikke længere tale og har brug for hjælp alle døgnets timer.

Her fortalte han også, at han og Chantel Giacalones mor vil give en del af erstatningen til organisationer, der hjælper hjerneskadede, og at de ligeledes planlægger at købe et større hjem, således at det bliver nemmere for dem at passe deres datter, som efter hændelsen har brug for hjælp 24 timer i døgnet.

I forbindelse med sagen kom det frem i retten, at Chantel Giacalone i 2013 medvirkede i et modelshow på hotellet Mandalay Bay i Las Vegas.

Her fik hun en såkaldt pretzel, som er en slags saltkringle, af sin veninde. Hvad, Chantel Giacalone ikke vidste, var, at kringlen altså havde peanutbutter i, hvilket hun var allergisk over for.

Hun gik derfor i anafylaktisk shock, hvorefter de omkringværende vidner tilkaldte ambulancefirmaet MedicWest Ambulance, som altså ifølge retten i Las Vegas, ikke behandlede skuespillerinden korrekt.

Troede, hun var på stoffer

Ifølge dommen fik Chantel Giacalone ikke en adrenalinindsprøjtning, som ellers er normalt, når man behandler folk i anafylaktisk shock.

Adrenalinindsprøjtningen skal gøre, at patientens luftveje åbnes, da luftvejene lukker sig under den allergiske reaktion.

Den manglende indsprøjtning betød, at Chantel Giacalone ikke kunne trække vejret i adskillige minutter, hvilket forårsagede hjerneskaden.

Den manglende indsprøjtning skete angiveligt på trods af at Chantel Giacalone gjorde ambulancepersonalet opmærksom på, at hun havde en allergisk reaktion, og at hendes EpiPen ikke virkede.

Ifølge Chantel Giacalones advokat ignorerede personalet skuespillerindens bønner, fordi de vurderede, at hun var panisk og opførte sig uregerligt.

»Men årsagen til, at hun opførte sig, som hun gjorde, var, at hun ikke kunne trække vejret og mistede luft til hjernen, men de ignorerede det og spildte livsvigtig tid på at tjekke, om hun måske havde taget stoffer, selvom hun tydeligt havde fortalt dem, at det var en allergisk reaktion,« lød det fra advokaten i retten.

Ambulancefirmaet har hele sagen igennem nægtet sig skyldige i den mangelfulde behandling.

De har ikke ønsket at kommentere afgørelsen over for People, men undervejs i retssagen udtalte de, at personalet ikke havde mulighed for at redde Chantel Giacalone fra en hjerneskade, da hendes allergiske reaktion til peanuts var så alvorlig, at der ikke var noget at gøre.