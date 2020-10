Det skabte i den grad røre, da der for nyligt dukkede billeder af Dominic West op, mens han 'spiste frokost' med skuespillerinden Lily James, som han spiller over for i mini-serien 'The Pursuit of Love'.

51-årige Dominic West, der blandt andet er kendt fra serien 'The Affair', er nemlig en gift mand, men alligevel blev han set dele mundvand med Lily James under førnævnte frokost.

Dominic Wests kone, som han har været gift med siden 2019, og som han har hele fire børn med, ser dog ud til at forblive ved hans side trods billederne.

Parret gik i hvert fald efterfølgende offentligt ud sammen og fortalte pressen, hvor »stærkt« deres ægteskab er.

Dominic West med sin hustru, Catherine Fitzgerald. Foto: NIKLAS HALLE'N Vis mere Dominic West med sin hustru, Catherine Fitzgerald. Foto: NIKLAS HALLE'N

Lily James har man dog ikke hørt så meget som et pip fra, siden kyssebillederne så dagens lys for en uges tid siden. Og nu tyder meget på, at hun har valgt at gå i flyverskjul.

I hvert fald var det meningen, at den 31-årige skuespillerinde skulle medvirke i det kommende afsnit af BBC's 'The Graham Norton Show', men det har hun nu aflyst. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie skulle Lily James have deltaget for at promovere sin nye film, 'Rebecca'.

I programmet skulle hun have siddet side om side med Hollywoodstjernen Matthew McConaughey og musikeren Bruce Springsteen.

Lily James. Foto: Anthony HARVEY Vis mere Lily James. Foto: Anthony HARVEY

'The Graham Norton Show' er ikke det eneste, som Lily James har aflyst i kølvandet på skandalen.

Hun skulle mandag have medvirket i 'The Today Show' for at promovere selvsamme film, men heller ikke her har hun ønsket at medvirke.

Lily James har endnu ikke kommenteret hverken aflysningen til 'The Today Show' eller 'The Graham Norton Show'.