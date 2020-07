Den amerikanske skuespillerinde Naya Rivera, der onsdag forsvandt under en bådtur med sin fire-årige søn, er endnu ikke fundet.

Politiet har nu ændret eftersøgningen fra en redningsaktion til en aktion, hvor man leder efter et lig.

Det fortæller talsmand Chris Dyer fra Ventura County Sheriff’s Office til Washington Post.

Den 33-årige skuespillerinde, der især er kendt for sin rolle som Santana Lopez i tv-serien 'Glee', havde onsdag lejet en båd og var taget ud for at svømme med sin fireårige søn i Piru-søen i det sydlige Californien.

ARKIVFOTO af Naya Rivera og sønnen Josey Hollis Dorsey fra februar 2019. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere ARKIVFOTO af Naya Rivera og sønnen Josey Hollis Dorsey fra februar 2019. Foto: CHRIS DELMAS

De lejede båden ved 13:00-tiden - og omkring tre timer senere blev sønnen fundet alene på båden.

Ifølge amerikanske medier har sønnen, Josey, fortalt, at han svømmede i vandet sammen med sin mor, men pludselig dukkede hun ikke op igen.

I begyndelsen søsatte politiet en stor redningsaktion i håbet om at finde Naya Rivera i live, men siden har man ændret aktionen til, at man leder efter et lig, da man formoder, at skuespillerinden er afgået ved døden.

»Der er ingen tegn på en forbrydelse, der er ingen tegn på, at noget gik galt - udover en tragisk ulykke,« fortæller Chris Dyer til Washington Post og tilføjer:

ARKIVFOTO af Naya Rivera. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere ARKIVFOTO af Naya Rivera. Foto: CHRIS DELMAS

»At skifte fra en redningsaktion ændrer ikke ved den indsats, vi sætter ind med for at finde hende. Målet er stadig at bringe frøken Rivera hjem til sin familie, så de kan få en afslutning.«

Det var personer på en anden båd på søen, der tilfældigvis kom forbi og opdagede den fireårige dreng ligge og sove alene på båden.

Sønnen var iført redningsvest, da han blev fundet, og på båden fandt man en redningsvest til voksne.

Drengen, hvis far er skuespilleren Ryan Dorsey, er blevet genforenet med sin familie, fortalte politiet torsdag.

Naya Rivera og Ryan Dorsey blev skilt fra hinanden forrige år og har siden haft delt forældremyndighed over sønnen.