Skuespillerinden Naya Rivera er forsvundet.

Den 33-årige skuespillerinde, der er kendt for sin rolle som Santana Lopez i tv-serien Glee, var onsdag ude og svømme med sin fire-årige søn i Piru-søen i det sydlige Californien.

I den forbindelse havde de lejet en båd.

Båden lejede de omkring klokken 13 lokal tid, og omkring tre timer senere blev sønnen fundet alene i båden. Det skriver CBS Los Angeles og TMZ.

Ifølge medierne har sønnen ved navn Josey Hollis Dorsey fortalt politiet, at hans mor hoppede i vandet, men at hun aldrig kom op igen.

Der var onsdag aften lokal tid en stor efterforskning i gang i forsøget på at finde Naya Rivera. Der var blandt andet sat dykkere, helikoptere og droner ind, men indtil videre er der intet spor af Naya Rivera.

Da det i skrivende stund er nat i Californien, er eftersøgningen indstillet, indtil solen står op, hvorefter eftersøgningen vil forstætte.

Ifølge KABC har politiet udtalt, at de antager, at skuespillerinden er druknet.

#BREAKING: After an exhaustive pre-nightfall search in Lake Piru, CA, singer and actress Naya Rivera is presumed dead in an apparent drowning accident Wednesday afternoon. More at 11pm on @ABC7 Eyewitness News. #nayarivera pic.twitter.com/AJCYDbQxWt — Chris Cristi (@abc7chriscristi) July 9, 2020

Det seneste billede på Naya Riveras Instagram-konto er et billede af hende og sønnen.

Til billedet har hun skrevet: 'Bare os to'.

Vis dette opslag på Instagram just the two of us Et opslag delt af Naya Rivera (@nayarivera) den 7. Jul, 2020 kl. 3.15 PDT

