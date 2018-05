Hollywood-stjernen Sarah Paulson langer i et nyt interview ud efter kritikere af hendes forhold til den 32 år ældre Holland Taylor.

Det sker i juni-udgaven af magasinet ‘Modern Luxury.’

Øverst ses Sarah Paulson i traileren for Ocean's 8, der fornyelig har haft premiere.

Her lader den 43-årige Golden Globe-vinder læserne vide, at hun er ligeglad med, om folk dømmer hende for hendes forhold til 75-årige Holland Taylor, der ligeledes er skuespiller.

Hun bekræfter over for magasinet, at deres forhold står stærkt, selvom hun fortæller, at hun og Holland Taylor er blevet mødt af skarpe tunger, siden parret i 2015 afslørede, at de var kærester.

»Hvis nogen gider at bruge deres tid på at tænke, at jeg er mærkelig, fordi jeg elsker den mest spektakulære person på planeten, så er det deres problem,« siger hun.

I et tidligere interview har Sarah Paulson fortalt, at hun er blevet advaret mod, at forholdet til den ældre kvinde kunne påvirke karrieren negativt.

»Tidligt, da folk fandt ud af, at jeg var sammen med Holland, sagde nogle: 'Jeg tror, du skal være forsigtig. Jeg er bange for, at det vil påvirke din karriere negativt',« lød det i magasinet 'The Edit'.