Det var et hjerteskærende syn, da moderen til den forsvundne Naya Rivera lørdag besøgte den sø, hvor hendes datter formodes at være druknet.

Den 33-årige forsvundne skuespillerinde, der bedst er kendt fra tv-serien 'Glee', forsvandt onsdag efter en bådtur med sin søn på Lake Piru i Californien.

Håbet om at finde hende i live er ifølge politiet svundet fuldstændigt ind, og den erkendelse ramte hendes mor voldsomt, da hun lørdag stod på den mole, hvor datteren onsdag sejlede ud.

Grådfuldt kastede hun sig ned på sine knæ og spredte sine arme ud, som bad hun vandet, der tog hendes datter, om at forbarme sig og sende hende tilbage i sin mors arme.

Her bryder Naya Riveras mor sammen ved søen, hvor hendes datter formodes druknet. Foto: ABC 7 Vis mere Her bryder Naya Riveras mor sammen ved søen, hvor hendes datter formodes druknet. Foto: ABC 7

Det viser optagelser fra ABC 7, som overværede det overvældende øjeblik.

Ved moderens side stod Naya Riveras bror, den tidligere amerikanske fodboldspiller Mychal Rivera.

Efter at have stået og kigget ud på søen, hvor skuespillerinden forsvandt, fik både moderen og sønnen en redningsvest på, hvorefter de blev sejlet ud for at hjælpe med eftersøgningen.

Naya Rivera havde onsdag lejet en båd for at sejle ud på søen i det sydlige Californien sammen med sin fireårige søn, Josey.

Naya Rivera. Foto: Kevork Djansezian Vis mere Naya Rivera. Foto: Kevork Djansezian

Politiet blev alarmeret, da sønnen blev fundet alene på båden tre timer senere.

Sønnen har efterfølgende fortalt politiet, at hans mor hoppede i vandet, men aldrig kom op igen.

Politiet har siden onsdag gennemsøgt søen for at finde Naya Rivera, men indtil videre har der ikke været spor af hende.

»Vi ved ikke, om vi finder hende om fem minutter eller om fem dage, men vi fortsætter med at lede,« udtaler politiinspektør Erik Buschow til CNN.