Skuespillerinde Evangeline Lilly satte sig selv i en noget penibel situation, da hun i sidste uge så sit snit til at give sit besyv med, hvad angår corona-udbruddet.

Hendes udtalelser på Instagram vakte både opsigt og vrede. Nu er skuespillerinden, der blandt andet er kendt fra 'Lost' og 'Hobitten', kommet på andre tanker og undskylder.

Det sker ligeledes i et opslag på Instagram, hvori hun beretter, at der på tidspunktet for det kritiserede opslag 16. marts endnu ikke var udstedt nogen omfattende restriktioner i den by, hun bor i.

Således lod hun 16. marts sine følere vide, at hun og resten af familien fortsatte deres tilværelse som normalt.

'Nogle værdsætter livet højere end frihed, mens andre værdsætter frihed over deres liv. Vi tager alle vores egne valg,' skrev hun blandt andet og sammenlignede desuden corona-udbruddet med en almindelig influenza-sæson.

Hendes tilgang til corona-situationen faldt dog ikke i god jord hos hendes følgere, og også flere af hendes med-kendisser langede ud efter hende. Heriblandt 'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner.

Og det lader til, at Evangeline Lilly har lyttet til de kritiske røster.

'Jeg vil gerne give en oprigtig og dybfølt undskyldning for den ufølsomhed, jeg udviste i det tidligere opslag omhandlende den ægte lidelse og frygt, der har grebet sig om verden gennem covid-19,' skriver hun og fortsætter:

'Imens bedsteforældre, forældre, børn, søstre og brødre er døde, og imens verden har stået sammen for finde en måde at standse denne meget virkelige trussel på, har min efterfølgende tavshed sendt et affærdigende, arrogant og kryptisk budskab.'

Hun tilføjer desuden, at hendes undskyldning særligt er henvendt dem, der har pandemien helt tæt inde på livet.

'Da jeg skrev opslaget for ti dage siden, troede jeg, jeg kunne mane til ro i hysteriet. Jeg kan nu se, at jeg videregav min egen frygt i en allerede frygtelig og traumatiserende situation,' skriver hun.

Hun forsikrer desuden, at hun og familien nu følger myndighedernes restriktioner.