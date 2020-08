Linda Manz er død.

Skuespillerinden, der er bedst kendt fra filmene 'Days of Heaven' og 'Out of the Blue' blev 58 år gammel.

Linda Manz tog sit sidste åndedræt fredag efter en lang og brutal kamp mod lungekræft.

Det skriver People, som har fået dødsfaldet bekræftet gennem en GoFundMe-side, der er oprettet af skuespillerindens ene søn.

'Linda var en kærlig kone, kærlig mor, en vidunderlig bedstemor og en god ven, som var elsket af mange,' står der på hjemmesiden.

Linda Manz scorede sin første filmrolle som 15-årig og har siden da spillet over for store Hollywood-stjerner såsom Richard Gere, Dennis Hopper og Chloë Sevigny.

Sidstnævnte har da også delt en hilsen til sin tidligere - nu afdøde - kollega.

På Instagram har hun delt et billede af Linda Manz fra filmen 'Days of Heaven', hvor Linda Manz spillede rollen som Richard Geres lillesøster.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Chloë Sevigny (@chloessevigny) den 14. Aug, 2020 kl. 7.36 PDT

Linda Manz stoppede med at spille skuespil, da hun var omkring de 20 år.

Hun vendte dog tilbage til Hollywood i 1997, da hun spillede med i filmen 'Gummo'.

Dengang sagde hun følgende om sin pause fra skuespillet:

»Der kom en hel masse nye, unge skuespillere, og jeg forsvandt i mængden, så jeg besluttede mig for at læne mig tilbage og få tre børn.«

Udover sine tre børn efterlader Linda Manz sig en ægtemand og tre børnebørn.