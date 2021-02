Hvis man så fjernsyn tilbage i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne, så kan man næsten ikke have undgået at være faldet over tv-serien 'Buffy – Vampyrernes Skræk'.

Skaberen bag den populære serie, Joss Whedon, har det seneste halve års tid været under massiv beskyldning for krænkelser under optagelserne til filmen 'Justice League', hvor han fungerede som instruktør.

Og nu kan det meget vel vise sig, at hændelserne på Hollywood-filmen ikke var en engangsforeteelse.

I hvert fald beskylder skuespillerinden Charisma Carpenter, der spillede rollen Cordelia Chase i 'Buffy – Vampyrernes Skræk', nu Joss Whedon for at have traumatiseret hende for tyve år siden. Det skriver Hollywood Reporter.

Charisma Carpenter. Foto: VALERIE MACON

Ifølge det amerikanske medie har 50-årige Carpenter skrevet et langt opslag på Instagram, hvori hun skriver, at hun i kølvandet på 'Justice League'-anklagerne ikke længere kan holde sin mund.

'Joss Whedon misbrugte sin magt ved adskillige lejligheder under optagelserne,' skriver hun blandt andet i opslaget, som kan ses i dets fulde længere nede i artiklen.

'Mens han fandt sin dårlige opførsel morsom, så forstærkede den min angst, den tog magten fra mig og den fremmedgjorde mig fra mine kollegaer,' fortsætter hun.

I opslaget påstår Carpenter også, at 'Buffy'-skaberen ofte truede med at fyre hende, og at han flere gange kaldte hende 'fed' foran kollegaer, da hun var gravid.

I kølvandet på Carpenters opslag har seriens stjerne og hovedrolleindehaver, Sarah Michelle Gellar, valgt at gå ud og bakke sin tidligere kollega op.

I et opslag på Instagram har den 43-årige skuespillerinde skrevet følgende:

'Selvom jeg er stolt af, at mit navn bliver associeret med Buffy Summer, så vil jeg ikke associeres med navnet Joss Whedon,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg er mere fokuseret på min familie og på at overleve en pandemi, så jeg kommer ikke til at udtale mig yderligere på nuværende tidspunkt, men jeg står sammen med alle ofre for misbrug, og jeg er stolt af dem for at stå frem.'

Sarah Michelle Gellar spillede rollen som Buffy i seren. Foto: Robyn BECK

Joss Whedon har ikke kommenteret hverken Charisma Carpenter eller Sarah Michelle Gellars udtalelser.

Det var i juli 2020, at han for første gang blev beskyldt for krænkelser under optagelserne til filmen 'Justice League'.

Dengang udtalte Ray Fischer, der spiller Cyborg i filmen, at Joss Whedons opførsel var 'modbydelig, krænkende, uprofessionel og fuldstændig uacceptabel.'

Et par måneder senere stod filmens stjerne og hovedrolleindehaver, Jason Mamoa, frem og bakkede op om Ray Fischers udtalelser.

Joss Whedon. Foto: JUSTIN TALLIS

Mamao skrev i et opslag på Instagram, at de var udsat for en 'lortet behandling', og at sagen burde granskes.

Kritikken dengang før til en efterforskning af WarnerMedia, som efterfulgte udtalte, at 'passende foranstaltninger var truffet'. De gik dog ikke i detaljer omkring, hvilke foranstaltninger der var tale om.

Whedon trak sig efterfølgende fra filmen 'The Nevers' i kølvandet på anklagerne og udtalte følgende:

»Jeg er oprigtigt udmattet og tager et skridt tilbage for at lade energien op i mit liv, som er på randen af spændende forandring.«