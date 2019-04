I lang tid har 'Roswell, New Mexico'-skuespilleren undgået emnet, når medierne spurgte ind til hans seksualitet, men nu er det slut med at gemme sit sande jeg for Tyler Blackburn.

»Jeg er queer. Jeg har identificeret mig selv som biseksuel, siden jeg var teenager. Jeg vil bare føle mig stærk i min egen hud, i mit eget sind og i mit eget hjerte.«

Det siger han til LGBT-magasinet Advocate.

Rollen som den homoseksuelle sergent Alex Manes i serien kom på det perfekte tidspunkt, hvor Tyler Blackburn kunne identificere sig 100 procent med sin karakter.

Blackburn følte sig undertrykt og havde problemer med sin far, som han længtes efter at blive accepteret af. Og ligesom sin rolle i serien søgte han noget, men var samtidig bange for at opnå det og tvivlede også meget på sig selv.

I sine 20'ere havde Tyler Blackburn et par længere forhold til kvinder, men der manglede stadig noget, og han følte en nysgerrighed over for sit eget køn, som kvinderne ikke kunne tilfredsstille.

Han kæmpede med et socialt pres om at tage stilling til, om han var homoseksuel eller heteroseksuel, men inderst inde vidste han godt, at han ikke passede ind i nogen af de to kasser.

I lang tid undertrykte han sin tiltrækning til mænd, og det var først i slutningen af 20'erne, at han turde tillade sig selv at udforske sin seksualitet i stedet for at nøjes med at spekulere og begære.

Blev også mobbet som barn

Tyler Blackburn fortæller også, at han som barn blev mobbet så meget af de andre børn, at han endte med at trække sig til biologilokalet, når han skulle spise frokost.

Han havde ingen at snakke med, og det resulterede i, at han byggede en mur op omkring sig selv og begyndte at tage beslutninger ud fra, hvad han troede andre forventede af ham i stedet for det, han selv ville.

Men nu har han brudt tavsheden og har modtaget meget støtte fra fans og kolleger. Det har gjort ham mere modig i en tid, hvor han stadig er i gang med at finde sig til rette.

Tyler Blackburn er også kendt fra serien 'Pretty Little Liars', hvor Hollywood virkelig fik øjnene op for hans talent, som gav ham tre Teen Choice Awards-priser og en masse fans.