For 20 år siden styrtede World Trade Centers to tårne i grus midt på Manhattan i New York.

Skuespilleren Steve Buscemi arbejdede som brandmand i 80'erne og meldte sig derfor straks som frivillig til at forsøge at redde og finde folk i murbrokkerne.

Og de skræmmende billeder fra dengang, påvirker stadig den 63-årige skuespiller den dag i dag.

Det fortæller han i en kronik i Time Magazine.

Her fortæller han blandt andet, at han allerede under det massive kaos dengang hørte andre snakke om de støvskyer af kemikalier, der indhyllede Manhattan og blev indåndet af redningsarbejderne.

»Nogle sagde, at vi højst sandsynligt ville være døde af kemikalierne om tyve år, og ja … det tog jo ikke engang 20 år,« skriver han og hentyder til de mange mennesker, som allerede har mistet livet som følge af kræft og sygdomme i luftvejene.

»Det menes faktisk, at der samlet set er flere mennesker, der er døde af de giftige gasser end af terrorangrebet selv,« fortsætter han.

Steve Buscemi fortæller endvidere, at han var traumatiseret, da han efter en lille uge var færdig som frivillig redningsarbejder.

»Det var først, da jeg kom hjem, at jeg forstod voldsomheden ved det hele,« skriver han og fortsætter:

»Jeg gik i forvejen til psykolog, og selvom det var umuligt for mig at bearbejde alt det, der var sket, så betød det meget bare at have en, jeg kunne snakke med om det.«

Steve Buscemi har efterfølgende også sat et par ord på sine oplevelser fra 9/11 i podcasten 'WTF'.

Her fortæller han, at han ikke selv har oplevet fysiske mén af de giftige gasser, men at han stadig lider af mentale problemer.

»Jeg lider helt sikkert af posttraumatisk stress. Absolut. Jeg var der kun i fem dage, og da jeg var færdig, forsøgte jeg at fortsætte mit liv som før, men det var virkelig svært,« siger han og fortsætter:

»Jeg var deprimeret, havde angst og kunne ikke tage beslutninger. Og alle de ting hænger stadig ved i dag. Der er tidspunkter, hvor jeg taler om 9/11, hvor jeg mentalt forsvinder tilbage til dengang.«



I alt mistede flere end 3.000 mennesker livet under terroraktionen 11. september 2001.