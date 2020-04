Den amerikanske skuespiller Shirley Knight er død.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt AP, The Hollywood Reporter og Variety.

Shirley Knight døde i sin datters hjem onsdag af naturlige årsager, oplyser datteren.

Skuespilleren oplevede to gange i sin karriere at blive nomineret til en Oscar. Det skete i 1960 med filmen 'The dark at the top of the stairs' og to år senere i 1962 for 'Sweet bird of youth'. Begge gange var det for bedste kvindelige birolle.

Shirley Knight blev født 5. juli 1936 i Goessel i delstaten Kansas.

Herfra gik kærligheden for skuespillet til Hollywood, hvor hun optrådte i næsten 200 film og tv-serier.

Blandt de mest kendte optrædener kan nævnes hendes rolle i successerien 'Desperate Housewives', hvor hun spillede Brees svigermor Phyllies Van De Kamp over et par sæsoner.

Hun har også haft optrædener i blandt andet 'Matlock' og 'Skadestuen'.

Men Shirley Knight mest kendte rolle er formentlig den som Blanche DuBois i filmen 'A streetcar named desire'. Den rolle beskrev hun som helt perfekt for hende i et interview tilbage i 2010.

»Jeg var født til at spille den rolle,« forklarede Knight.

Den seneste optræden på det store lærred fandt sted i 2018, hvor hun havde rollen som Leanne Cross i filmen 'Periphery'.

Shirley Knight blev 83 år.