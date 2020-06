Den amerikanske skuespiller Mary Pat Gleason er død af kræft, 70 år gammel.

Gleason var en populær skikkelse i Hollywood, hvor hun blev brugt til små biroller i et utal af blockbuster-film og populære tv-serier helt frem til sin sygdom og død.

I Danmark vil mange huske hende for sin rolle som vranten og meget uhjælpsom sygeplejerske i serien 'Venner', men det er langt fra den eneste mulighed, danskerne har haft for at støde på hende.

Af serier, hun har vist sit talent i, kan nævnes 'Full House', 'Saved by the Bell', 'Hun så et mord', 'Step by Step', 'Will & Grace', 'Sex and the City', 'Desperate Housewives', 'NCIS: Los Angeles', 'Grey’s Anatomy' og '2 Broke Girls'.

hendes mest kendte film tæller 'I Now Pronounce You Chuck and Larry', 'Basic Instinct', 'Traffic', 'Bruce Almighty', og 'A Cinderella Story'.

Mary Par Gleasons karriere startede helt tilbage i 1982, hvor hun medvirkede i sæbeoperaen 'Texas'. Senere gjorde hun sig også bemærket som medforfatter til dramaserien 'The Guiding Light', som hun vandt en Emmy for.

Hun var desuden selv med i serien, der holdt i svimlende 57 sæsoner på tv-stationen CBS, i rollen som Jane Hogan.

Dødsfaldet bekræftes ifølge Deadline af Mary Pat Gleasons familie på hendes Facebook-profil.