Efter to måneder bag tremmer er Lori Loughlin nu også så fri af fortidens lænker, at hun kan gøre comeback i filmbranchen.

Den skandaleombruste skuespiller medvirker nemlig i den kommende anden sæson af tv-serien 'When Hope Calls', som får premiere 18. december. Her skal hun spille rollen som Abigail Stan.

Hun er i forvejen bedst kendt fra sin rolle i 90er serien 'Hænderne fulde'.

Rollen som Abigail Stan bliver Hollywood-stjernens første, siden hun i november blev fængslet for bestikkelse for over 2 millioner kroner.

Sammen med 55 andre profilerede kendisser og prominente rigmænd havde den 57-årige skuespiller og hendes mand, modedesigneren Mossimo Giannulli, svindlet og bestukket sig til at få deres børn indskrevet på USAs bedste og mest anerkendte universiteter.

I Lori Loughlins og Mossimo Giannullis tilfælde havde de angiveligt betalt 500.000 dollar – altså 3,1 million kroner – for at få deres døtre optaget på et prestigefyldt universitet i Californien.

Det gav dem henholdsvis to og fem måneder bag tremmer samt bøder på henholdsvis lidt over en million danske kroner og omkring 1,7 millioner kroner.

Udover at have betalt penge under bordet havde parret også fusket med indmeldelsesblanketterne.

Lori Loughlin med dødtrene Olivia Jade Gianulli og Isabella Gianulli. Foto: NINA PROMMER Vis mere Lori Loughlin med dødtrene Olivia Jade Gianulli og Isabella Gianulli. Foto: NINA PROMMER

I deres 22-årige datter Olivia Jade Giannullis tilfælde stod der blandt andet, at hun havde vundet en lang række priser som roer, selv om hun aldrig nogensinde havde så meget som deltaget i konkurrencerne.

Også hun er dog kommet godt gennem skandalen. Hun medvirker i øjeblikket i den amerikanske udgave af 'Vild med dan', 'Strictly come dancing'.

I december satte hun nogle ord på, hvordan det havde været at opleve forældrenes skandale på tæt hold.

»Det har været meget svært. Jeg tror ikke, at der er nogen – uanset situationen – som ønsker at se sine forældre i fængsel. Samtidig tror jeg, at det har været nødvendigt for os for at komme videre,« sagde hun i talkshowet 'Red Table Talk'.

»Jeg forsøger ikke at gøre mig selv til et offer. Jeg søger ikke medlidenhed, for det fortjener jeg ikke. Det er vores eget rod. Jeg vil bare gerne have en chance for at bevise, at jeg ved, vi har dummet os.«

Foruden Lori Loughlins og Mossimo Giannulli blev også Felicity Huffman, der måske er bedst kendt for at spille Lynette Scavo i tv-serien 'Desperate Housewives', idømt 14 dages fængsel.