Skuespillerinden Laura Prepon har netop udgivet en bog om det at blive mor, og i den forbindelse har hun sagt, at hun vil være helt ærlig.

Og noget kunne tyde på, at hun lever op til sit løfte, for i bogen fortæller hun ærligt om at have kæmpet med bulimi i store dele af sit liv. En sygdom, hun blev introduceret til af sin mor.

'Min mor lærte mig bulimi. Det startede, da jeg var 15, og det varede, til jeg var langt oppe i mine tyvere,' fortæller skuespillerinden, som i dag er 40 år.

Laura Prepon, som folk kender fra serier som 'Orange is the new black' og 'That '70s show' siger, at det var i forbindelse med en optagelsesprøve til et modelbureau, at hendes fokus på vægt tog til.

Laura Prepon og hendes mand Ben Foster, da parret ventede deres første barn. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Laura Prepon og hendes mand Ben Foster, da parret ventede deres første barn. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Moren ville hjælpe sin datter med et tabe sig, og Prepon husker tydeligt fornemmelsen af, hvor stolt hendes mor var, da hun vejede bare 47 kg.

En dag sagde moren til hende, at det var muligt at få det bedste fra begge verdener - hun kunne både spise og samtidig tabe sig. Sådan blev Laura Prepon introduceret for bulimien.

Mor og datter havde i spiseforstyrelsen en hemmelighed sammen. Selv havde moren erfaret, da hun gik på universitetet, at når hun tabte sig, fik hun succes.

Moren mødte eksempelvis Laura Prepons far efter at have tabt sig, afslører skuespillerinden i sin bog.

Hun fortæller videre, at det trods alt var et ønske om at hjælpe datteren, der drev moren. I dag har Laura Prepons mor fået alzherimers, og da sygdommen blev konstateret, satte det gang i noget hos datteren, som har måttet se på sin historie med sin mor igen.

Laura Prepon har nu udgivet en bog, som hedder 'You and I as mothers' (dig og mig som mødre, red.), hvor hun lægger alle kortene på bordet.

Skuespillerinden blev mor til sit første barn, pigen Ella, i 2017.

I februar bød stjernen og hendes mand, skuespiller Ben Foster, så deres andet barn, en lille dreng, velkommen til verden.