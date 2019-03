Den danske skuespiller Jacob Lohmann skal være far.

Sammen med sin kone, Louise Hauberg Lohmann, skal 'Bedrag'-stjernen nemlig snart have sit første barn.

Det fortæller han til Her&Nu.

»Ja, Louise er gravid og skal nedkomme med en dreng i starten af april. Alle har det godt, og vi glæder os. Vi aner ikke, hvad han skal hedde, men det finder vi jo nok på,« siger den 45-årige skuespiller.

Ifølge Her&Nu har det i mange år været et stort ønske for parret at blive forældre.

Jacob Lohmann har de seneste par måneder været aktuel i tredje sæson af DR-serien 'Bedrag'.

Her spiller han rollen som Søren.

Jacob Lohmann er også kendt for sin rolle som Casper 'Bondy' Bondesen i TV 2-serien 'Norskov'.