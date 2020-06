Hvis du spørger den amerikanske 'Top Gun'- og 'Batman'-skuespiller Val Kilmer, var det ikke den medicinske behandling, der gjorde ham kræftfri.

Det var, fordi han bad til Gud. Siger han selv. Men det er der altså ingen dokumentation for er muligt.

I 2014 blev den nu 60-årige Val Kilmer diagnosticeret med strubekræft. En dom, han ikke ville acceptere eller behandles for. Skuespilleren tror nemlig på 'kristen videnskab', hvilket betyder, at han ikke stoler på eller vil benytte sig af medicinsk behandling.

Derimod vil han behandles gennem bøn. Det skriver norske Dagbladet.

I et interview har Val Kilmer fortalt, at hans kræftkur gik ud på at arbejde med en spirituel vejleder, hvor de bad for, at frygten gik sin vej. Ifølge Val Kilmer var hans kræftsygdom i virkeligheden frygt, der blev diagnosticeret som en sygdom.

»Jeg bad til Gud, og det var min behandling,« har Val Kilmer udtalt.

Alligevel fik familien ham dog overtalt til at få medicinsk behandling.

Hans daværende kone og to voksne børn var nemlig ikke af samme religiøse overbevisning som ham. Derfor krævede de, at Val Kilmer blev behandlet på et hospital.

Selv om en sådan behandling går mod Val Kilmers egen overbevisning, gik han dog med til det, fordi han ikke kunne bære at se familien være bange for at miste ham.

Det endte med, at han fik opereret kræftknuden væk og efterfølgende fik stråling og kemoterapi. Siden har Val Kilmer fået den primære del af sin kost gennem en sonde og har ikke spist normalt i mange år.

Efter operationen har Val Kilmer også døjet med nakken, hvilket han giver den medicinske behandling skylden for.

Men kræfthelbredelsen giver han altså ikke den medicinske behandling æren for.